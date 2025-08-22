Que mi presbicia avance al mismo ritmo que se derriten los glaciares y, de cerca, no vea tres montados en un burro, es algo que poco a poco, y con resignación, he ido asumiendo. Aquellos que precisen de gafas para leer estas líneas saben a lo que me estoy refiriendo. En este sentido, buenas nuevas nos llegan desde el otro lado del charco, ya que una afamada farmacéutica estadounidense anunció recientemente los ensayos clínicos de unas gotas, basadas en el compuesto aceclidina, que eliminan la presbicia durante al menos diez horas con una sola aplicación. Pura fantasía para aquellos que sufrimos el mal de la vista cansada.

No obstante, como las cosas de palacio suelen ir despacio, aún tardaremos un poco en disfrutar de este mágico elixir y seguiremos padeciendo, durante algún tiempo más, el tener que llevar colgados al cuello los incómodos anteojos.

A este respecto debo reconocer que como aún intento exprimir al máximo la última copa de vino que me brinda la juventud y a veces, solo a veces, viene a visitarme Peter Pan en forma de síndrome, aunque cada vez le cuesta más encontrarme, procuro no llevar conmigo las gafas para ver de cerca. Craso error porque luego pasan las cosas que pasan.

Particularmente me veo en un brete cada vez que voy a un restaurante y el camarero me ofrece una de esas cartas de letra minúscula e ininteligible, que ni Jean-François Champollion hubiera sido capaz de descifrar; o cuando estoy de compras en el supermercado y me vuelvo loco tratando de encontrar la fecha de caducidad en los alimentos. Esto último, sin duda, reconozco que es mi auténtico talón de Aquiles y el escenario que más angustia y frustración me produce; aunque en mi defensa alegaré que no solo la vista cansada juega en mi contra, sino la mala fe de algunas marcas a la hora de etiquetar la fecha de caducidad de los productos.

En este sentido la normativa al respecto es bastante clara e indica que el etiquetado debe ser visible y legible para el consumidor. Aunque, no nos engañemos, la realidad es bien distinta y, en la mayoría de los casos, localizar la etiqueta con la fecha de caducidad requiere de un minucioso esfuerzo de tintes detectivescos. Circunstancia que, he de reconocer, me toca mucho las narices y que ha visto colmada mi paciencia en numerosas ocasiones haciendo que devuelva a su estantería de origen el producto elegido.

Etiqueta que, por otro lado, nos recuerda la fugacidad del tiempo y que todo y todos tenemos un límite. Una etiqueta que, simbólicamente, deberíamos tatuarnos todos, a doble tinta nuestros representantes públicos, para tomar conciencia de que aunque, efectivamente, nos creamos valiosos, no somos imprescindibles y que el mundo seguirá girando con o sin nosotros. La mayoría de las veces, a pesar de nosotros.

