Opinión | Hablando al aire

Antonio Balsalobre

Antonio Balsalobre

El asa y el cubo

A la hora de escribir estas líneas, Trump acaba de declarar que «es posible que Putin no quiera llegar a un trato» sobre Ucrania. No es lo que decía ayer. Ni lo que vomitará mañana. Sus opiniones, ya sabemos, valen menos que el orín de los perros. «He terminado seis guerras y pensaba que esta sería la más fácil, pero no lo es. Es duro», ha añadido, inmerso en su realidad paralela que un día sí y otro también pone al mundo al borde del abismo, o del ridículo. El magnate es ególatra, cruel, mentiroso, despreciable, y hasta, si me apuran, un patán.

«Más tonto que el asa de un cubo», según un amigo mío, en esta guerra de Ucrania, sosteniendo y mimando —vete a saber por qué— al taimado y déspota Putin, cada vez más empoderado. Atrás va quedando su fantochada de acabar con esta contienda «en dos días» y «cuando quiera». Por sus actos lo conocemos y su ‘mediación’ en Gaza ya sabemos cómo ha sido. Da pavor. Y mucha grima.

¿Hubo vida antes de la Movida? Recientes descubrimientos musicales y fotográficos confirman que hubo «sexo, drogas y rock & roll» y mucho más. El periodista Jesús Ordovás y el Dj Floro han encontrado suficientes fotos y documentos que les han permitido viajar en el tiempo hasta épocas que así lo atestiguan.

TEMAS

