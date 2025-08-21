Opinión | Hablando al aire
Pacto de Estado
No hay cargo político hoy en día en España más cómodo de desempeñar y que conlleve menos responsabilidad de gobierno que el de presidente autonómico del PP. Cuando las cosas van bien y los datos son buenos (económicos, de empleo, de turismo…), el mérito es propio. Si se tuercen y vienen epidemias, danas, fuegos devastadores, les falta tiempo, pese a tener las competencias transferidas, para inhibirse de sus responsabilidades, pedir medios ingentes con que tapar su propia gestión y, finalmente, cómo no, echarle la culpa de sus fracasos a Sánchez. Avanza el fuego devastador, y cuando lo importante es sofocarlo para salvar vidas, haciendas y naturaleza, cuando lo que urge es articular políticas de coordinación entre autoridades, bomberos, cuerpos de seguridad y voluntarios, interrumpe Feijóo sus vacaciones para qué… para hacer política partidista y atacar al Gobierno. Con esas cartas marcadas no hay quien juegue. Ni hay manera de afrontar de verdad los problemas ni las calamidades. El Pacto de Estado propuesto podría ser una buena idea. Pero quedará en humo, devorado por las llamas.
