El incendio y las que se quedaron

Todo comienza en una pavesa: esa chispa ínfima, apenas perceptible, que en un santiamén transmuta la serenidad de los montes en un aquelarre de devastación. Puede ser una brasa fugitiva, un cable mal aislado, un rayo seco que se abate sobre los pinares; pero, con demasiada frecuencia, es la vileza de un compatriota —ese que prende fuego por despecho, por la quimera de recalificaciones o por la grotesca soberbia de sentirse...o logro a definirlo— la que convierte el monte en cenicero.

Este año se han abrasado 375.000 hectáreas. La cifra, fría y descarnada, parece concebida para el telediario más que para la conciencia; sólo adquiere corporeidad cuando se mapea: la isla de Mallorca hecha mistos; seis veces Madrid amortajada en humo; cinco veces Nueva York metamorfoseada en tizón y silencio. Porque lo que arde no son meros árboles: lo que se consume son formas antiguas de habitar la tierra, modos arcanos de sostener bajo los cielos un imaginario común que hoy se deshace entre las brasas.

Los incendios no hacen sino tornar visible lo que llevamos décadas tolerando con la misma indiferencia con que se contempla un enfermo incurable: la glaciación de la despoblación. Esa helada lenta, silenciosa, que convierte en apenas una década un pueblo vivo en un pueblo clínicamente muerto. Lugares donde se celebran más funerales que nacimientos; plazas donde la conversación se oxidó al sol; acequias cegadas en las que ya no se cazan ranas ni se ensayan arrumacos adolescentes entre zarzas que aún recuerdan el canto de los zorzales. La tierra, fértil todavía, se va quedando sola, como herencia yacente, como patrimonio despojado al que nadie osa reclamar. No olvidemos el dolor, ese llanto de alarma que aún resuena entre cenizas; acompañemos, porque detrás de cada hectárea calcinada hay también vidas despojadas.

La España urbana contempla esa otra España como quien hojea, con un mohín de ternura, una postal sepia: se conmueve cuando el verano arrasa en llamas y la olvida en invierno, cuando clama por cuidados. Y la política, encogida de hombros, se convierte en un Estado con cifosis, torcido hacia dos o tres polos urbanos que fagocitan el resto, relegado a periferia ornamental. Hasta que la periferia arde, y el centro, con fingido asombro, descubre que lo que se consumía era también su propia médula. La ecuación es tan sencilla como un escupitajo en la cara: despoblación, abandono forestal, clima extremo. La regla de los tres treintas —30 grados, menos del 30% de humedad, vientos superiores a 30 km/h— convierte cualquier monte en dinamita dormida. Pero lo que transforma la chispa en catástrofe no es sólo la sequedad: es, sobre todo, la fatiga de un país que se distrae en el barullo de las redes, en disputas pueriles que degeneran en bravatas verbales, en recetas fáciles servidas a libertarios de plató o a desokupas de tertulia.

Conviene recordarlo en lo más amargo: antes que la política está el incendiario, ese tipejo ruin que convierte un monte en cenicero por rencor, por negocio o por la macabra broma de sentirse por encima de la ley. Y, después, comparece la política: la que no previene, la que recorta, la que abandona. Este dato abrasa: según el Miteco y la patronal Asemfo, Castilla y León redujo en un 86% su inversión en prevención entre 2009 y 2022: de diez millones a poco más de uno. No fue un descuido, fue una decisión política: ahorrar en prevención, apostar por la desmemoria, confiar en el azar como marca de gobierno. Esa contabilidad del abandono no mide sólo euros: mide hectáreas calcinadas, pueblos desguarnecidos, futuros hipotecados. Más las cifras, por sí mismas, no revelan el fondo del mal. Allí donde no hay ciudadanos tampoco hay voto ni contrapoder. La despoblación convierte el territorio en un páramo político, en tierra inerme, sin capacidad de defensa. Sin población no hay presión; sin presión no hay inversión. El círculo se cierra: la periferia se degrada en residuo intragable.

Y en ese vacío germinan los discursos huecos, las fanfarrias tecnocráticas de una modernidad que no es más que hojarasca: blockchain para minar bosques, delirios de innovación que no detienen la propagación de las llamas. Se proclama la abolición de los impuestos, olvidando lo esencial: sin fiscalidad no hay brigadas, ni aviones cisterna, ni guardas forestales. La política pública desaparece allí donde la caja común se vacía, y en su lugar sólo quedan fuegos fatuos, luces vanas que se extinguen al primer soplo del viento. Conviene insistir: la fiscalidad no es anatema, es el sacramento laico que permite que un territorio no quede a solas frente a su desgracia. Es el pacto que nos recuerda que el país no es una entelequia, sino un cuerpo vivo en el que la gangrena de una comarca termina pudriendo al conjunto. Lo demás —proclamas, banderas, tertulias— es humo que se evapora en cuanto llega el fuego. Tus impuestos activan las sirenas para atajar estos incendios.

Quizá habría que leer a Virginia Mendoza, ver las películas de Carla Simón, regresar a la Alcarria de Cela, para entender lo que se está deshaciendo: las canciones del pueblo, las liturgias familiares, aquellos baños en las pozas de la infancia mientras crece la desafección.

Lo urgente no es la bandera, es la brigada. No es el relato, es el retén. Mujeres y hombres con sueldos que apenas rozan la dignidad, invisibles salvo en las fotografías del desastre, nos recuerdan que lo público no es una abstracción sino lo único que permanece en pie cuando todo lo demás parece derrumbarse. La póliza contra la ceniza no la vende ningún seguro privado: se llama política fiscal. Y tal vez la lección consista en aprender, con la humildad de quien sabe que todo puede arder, a sostener el país que decimos amar mientras aún humea. Antes de que se convierta en una postal sepia, destinada al anaquel de las tiendas de recuerdos, como reliquia melancólica de lo que un día fuimos.

