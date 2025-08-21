Extranjeros de nosotros mismos

Seguramente hayan conocido ustedes que en fechas recientes ha entrado en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería que ha generado preocupación en nuestro sindicato. De hecho, seguramente hayan tenido noticia de las movilizaciones puestas en marcha por CC OO en los últimos meses a las que se sumó gran parte de la plantilla de trabajadores y trabajadoras de la Oficina de Extranjería de Murcia.

Pueden acudir a la información publicada en este mismo periódico para conocer la nueva realidad sobrevenida a la que nos enfrentamos. A mí me toca en este espacio que amablemente me cede su diario de referencia, plantearles algunas reflexiones, quizá imprudentes, sobre lo que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tenemos, a veces, que aguantar.

Les pongo en situación: imagínense que ganan unas elecciones por un puñado de votos, después de una dura campaña contra la reacción y entonces, sentados en su escritorio, tienen que legislar sobre la vida de miles y miles de hombres y mujeres que viven y trabajan aquí durante años, pero, por desgracia o por desidia administrativa, no cuentan con los requisitos legalmente establecidos para ello por haber nacido en otro país. En esa tesitura se han encontrado los representantes políticos que aprobaron esta reforma que, si bien plantea aspectos positivos, lleva en su núcleo, ahora les explico, la posible irregularidad sobrevenida de miles y miles de nuestras vecinas y vecinos.

Miren: los cambios establecidos en los procedimientos de residencia, regularización y reagrupación familiar que trae el reglamento están suponiendo un absoluto colapso en las Oficinas de Extranjería, y llueve sobre mojado, porque se trata de un organismo previamente sobresaturado por la absoluta falta de medios personales, es decir personas trabajadoras que resuelven aquello que se escribe en el BOE y que no se hace efectivo por arte de magia, como sabemos todos los ciudadanos y ciudadanas, sino por el trabajo eficaz y paciente de miles de empleadas y empleados.

Visto el panorama, coincidirán conmigo en la absoluta generosidad de estos trabajadores y trabajadoras de las Oficinas de Extranjería que siguen al pie de cañón «sin timón, ni timonel» que cantaba Sabina, y, además sometidos a una insoportable carga de trabajo de la que parece que nadie se hace responsable.

Más allá de lo que ustedes piensen de la inmigración y de los inmigrantes (y sabemos que no son buenos tiempos para la lírica en este asunto) coincidirán conmigo en la necesidad de que un Estado de Derecho como el nuestro deben garantizarse procedimientos claros, que aporten seguridad jurídica y que se conecten con los compromisos internacionales de nuestro país y con la realidad social que vivimos. Nada de esto parece estar pasando, y los únicos que han levantado la voz son las personas trabajadoras de las oficinas de extranjería. ¿Por qué?

