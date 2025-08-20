Todos los fuegos, el fuego

Prometeo era un titán hijo de Jápeto y hermano de Atlas, pero luchó con los olímpicos en la titanomaquia, la guerra que libraron contra los dioses antiguos. Era un espíritu incorregible, tal vez rebelde, pues tras la victoria se burló de Zeus al menos en dos ocasiones. Importan menos sus motivos que el hecho de ser benefactor de la humanidad. Robó el fuego de Zeus para entregárselo a los humanos, a quienes enseñó a usarlo.

Como castigo, el rey del Olimpo condenó a Prometeo encadenándolo en el Cáucaso, a cuyo cautiverio acudía diariamente un buitre que le corroía las entrañas. Hesíodo lo cuenta en su Teogonía, donde relata que Zeus envió a los hombres un regalo envenenado, Pandora, la primera mujer, con una caja sorpresa.

Es discutible si la misoginia era cosa de Zeus o del relator Hesíodo, o de ambos. Lo cierto es que el manejo del fuego fue esencial para la civilización, tanto como para su destrucción, combinado con los males surgidos de la caja de Pandora.

Si sólo hubiera sido el fuego, espontáneo o surgido del rayo, la situación no sería tan grave. Todos los fuegos desatados este verano no son más que formas del mismo fuego. Para los griegos, era uno de los cuatro elementos de la naturaleza y, ciertamente, no puede despreciarse su poder transformador, salvo en la especie humana, que parece no enmendarse.

La superficie destruida por los fuegos de este verano bate todas las marcas. Estos incendios de sexta generación han saltado el río Sil con pirocúmulos -bolas de fuego, en palabras de algunos testigos–, capaces de superar cualquier cortafuegos, porque se trasladan con las corrientes aéreas generadas por las altísimas temperaturas.

El cambio climático es un factor generador, pero también la despoblación rural y el abandono de las labores agrarias, ganaderas y forestales tradicionales, tanto como la desidia administrativa y la incompetencia política. No es el tiempo de Prometeo, sino de la represalia de Zeus, sin connotaciones misóginas, que para eso tenemos cafres de nuevo cuño. Se abrió la caja de Pandora y los males se han desencadenado.

Vuelven a cabalgar los cuatro jinetes del apocalipsis que imagino saltando flamígeras barreras –así lo hacen en la película de Vincent Minnelli basada en la novela de Blasco Ibáñez y protagonizada por Glenn Ford–. El de la guerra se encarna en Putin, que ha ganado la principal de las batallas, la condescendencia de Trump, que ejerce de sheriff prepotente y corrupto. El jinete del hambre tiene a Netanyahu como su alter ego, pues su campaña no es una guerra, sino un exterminio por inanición. La muerte sigue siendo igual de terrible en cualquiera de sus múltiples campos, nada que ver con aquella Dama del Alba que nos presentara Alejandro Casona –tan olvidado en Murcia, su tierra adoptiva–. Dicen que los incendios se apagan en invierno, pero es una frase tan repetida como una salmodia a la que nadie presta atención.

El otro jinete es la peste, aquella epidemia que asoló Europa varias veces y de la que hoy sólo nos queda la pintoresca imagen carnavalesca de lo que fuera la EPI medieval: careta con pico de zancudo, sayón negro y bastón de distancia social. Una de sus formas es la estulticia, más peligrosa que el mismo fuego y tan instalada en el inconsciente colectivo que no somos capaces de reconocer a un tonto en vísperas.

En la oleada de incendios, con fiable precisión técnica sabemos las causas, también las acciones necesarias de prevención. Eso no evita el riesgo, pues no hay seguridad absoluta, ni excluye la acción criminal de los pirómanos, pero minimizaría notablemente el resultado. Sin embargo, todavía peor que el devastador incendio, es el fuego cruzado de la reyerta política. El presidente gallego, Alfonso Rueda, dice tener los mejores bomberos y medios impecables, pero la superficie quemada en Orense ha batido todos los récords y, sin embargo, no declara el nivel 3 de emergencia, lo que le supondría ceder la dirección al Gobierno central porque dice que no están aseguradas mayores capacidades. Ni sirve ni deja servir.

A estas alturas conocemos los niveles competenciales sin recurrir a las leyes de emergencias. Entonces, no se entiende esa disputa absurda sobre quién tiene la competencia y más culpa del desastre, salvo que se tenga la certeza de que al ciudadano corriente se le maneja con la pancarta partidista o con el mantra de que el pueblo salva al pueblo. Si fuera así, no harían falta bomberos, ni agentes forestales ni ingenieros de montes.

De todos los incendios desatados, el peor de todos es la insania, la disputa constante y reiterativa sobre la culpabilidad. Apagar fuegos es responsabilidad de todos y empieza antes de que prendan. De lo contrario, el fuego lo consumirá todo, incluso los amores, lícitos e ilícitos, como en el cuento de Julio Cortázar que da título a estas letras.

