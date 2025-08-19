Un Gobierno desfondado

Sin nuevas ideas, sin hoja de ruta propia, y, lo peor de todo, levantándose cada mañana esperando a que Antelo y los suyos no anuncien nuevas pruebas que superar para seguir contando con ellos.

La Región de Murcia necesita dejar atrás Torre Pacheco y Jumilla y empezar a poner sobre la mesa nuevas iniciativas, que no ocurrencias.

Llevamos demasiado tiempo sin generar ilusión en la ciudadanía, ha llegado la hora de bajarse de cuadrigas, dejar que sean los romeros los que vayan detrás de su patrona y ponerse a trabajar.

La Comunidad Autónoma necesita dejar de estar arrinconada y llorando por las esquinas, echando la culpa de nuestra situación siempre al de enfrente, y aunque en estos días todas las miradas y focos deben estar en evitar que Murcia se sume a Extremadura, Asturias, Zamora u Ourense, respecto a los incendios, muchos de ellos provocados por indeseables. Sería bueno que alguien trajera botellas de oxígeno a un Gobierno que está dando claros síntomas de fin de trayecto.

Pero si es evidente que estamos ante un gobierno que necesita como el comer nueva sangre, sobre todo en materia empresarial, social, educativa y económica, no es menos cierto que su aparente comodidad en la que se ha instalado viene producida por tener, o, mejor dicho, por no tener una oposición que sigue desaparecida, preocupada por abrir expedientes internos o, peor aún, por no aportar un proyecto de Región.

Lo mejor que le puede pasar a un Gobierno es tener una oposición fuerte, es lo único que permite no dormirse en los laureles, pero todo apunta a que unos están felices en su palacio y otros en sus ‘haimas’ en el desierto, lo que da como resultado una tierra acomodada, domesticada y adormecida.

Este rincón del sureste español necesita una lluvia de ideas, nuevas caras y un proyecto de Región. Espacios para el debate geopolítico regional, una política industrial que llene un hueco vacío, una hoja de ruta turística que ponga a la Región en el escenario turístico nacional y dejarse de aventuras individuales y subvenciones a aerolíneas, una apuesta a medio plazo para enfrentarse a la supervivencia climática y agrícola, nuestros jóvenes necesitan mucho más que llenarle la cabeza de casas de apuestas o engordarlos con comida rápida, y es aquí donde la cultura tiene una cita pendiente con nuestra querida comunidad, una cita que lleva décadas sin producirse.

Que la vivienda deje de ser un negocio para los de siempre para convertirse en una oportunidad para miles de jóvenes y trabajadoras no puede esperar más. Ha llegado la hora de tener iniciativa.