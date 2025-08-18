La única vivienda que importa a Sánchez: la suya de vacaciones

Mucho ha llovido, o más bien poco en la Región de Murcia, desde que, en mayo de 2018, durante el discurso de la moción de censura a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez pusiera el foco de atención en que los jóvenes tenían un gran problema para acceder a una vivienda en España. Desde hace siete años, la preocupación ha ido en aumento, por la falta de eficacia del Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue sin hacer nada para resolver el problema. Cientos de promesas incumplidas con un denominador común: la ley de Vivienda que Pedro Sánchez pactó con Podemos y sus socios separatistas, ERC y Bildu.

Está claro que esta ley distorsiona el mercado y hace subir los precios, algo que a la mayor parte de las familias y de los jóvenes de nuestro país les imposibilita disfrutar de un hogar. Es alarmante y está arrastrando a los ciudadanos a un auténtico drama nacional condenando a los más jóvenes a vivir sin expectativas de tener un hogar, ya que afrontan costes desorbitados con sueldos bajos y con el paro más alto de Europa.

Mientras tanto, a Pedro Sánchez la única vivienda que le preocupa es la suya de vacaciones, donde Patrimonio Nacional ha gastado la indecente cifra de 70.000 euros para poner a punto La Mareta.

En su descanso vacacional, Sánchez se ha olvidado de la vivienda a sabiendas de todas las cifras de construcción de inmuebles prometidas a lo largo de sus siete años de gobierno. España necesita al año entre 100.000 y 150.000 viviendas más de las que se construyen. Y no es que siga sin hacer nada, sino que ni ejecuta el dinero del Ministerio de Vivienda para tal fin: según los datos de junio, el grado de ejecución del departamento es de solo el 5,3%.

En definitiva, su gestión es nefasta, inoperante e injusta para todos los ciudadanos, porque tiene a su alcance las herramientas para solventar el problema y no mueve ficha. De hecho, el Gobierno de España tiene un enorme volumen de suelo con capacidad edificatoria a su disposición que permanece bloqueado por su incapacidad y falta de resolución. Solo en la Región de Murcia se dispone de suelos de la Sareb para construir 2.000 pisos. Si se desbloqueara el suelo disponible en España podría incrementarse en un 25% el parque de viviendas en nuestro país.

Una vez más la solución la ha vuelto a dar el PP, con Alberto Núñez Feijóo, quien próximamente llevará al Congreso una Proposición no de Ley, una iniciativa para desbloquear suelo. En ella están incluidas las advertencias de la Comisión Europea y permitiría simplificar los procesos urbanísticos, además de establecer marcos de incentivos fiscales y eficaces para aumentar la vivienda asequible. Solo así los jóvenes verán aumentadas sus oportunidades de tener un hogar propio.

A ello también ayudarán soluciones reales y eficaces como las que implementa el Gobierno de López Miras con el nuevo modelo de ‘Vivienda Asequible de la Región de Murcia’. Este está siendo diseñado ya con el consenso de asociaciones, entidades y agentes sociales y permitirá sacar al mercado al mayor número de viviendas, bajo un marco normativo que aporte rapidez en los trámites y plena seguridad jurídica.

Esto se complementa con medidas reales puestas en marcha como el pionero Aval de Vivienda Joven, las ayudas para facilitar a los arrendadores de viviendas el pago seguro del alquiler frente a situaciones de impago del inquilino, la adquisición de viviendas para cederlas a municipios y destinarlas al alquiler, nuevas promociones desde la colaboración público-privada, o deducciones fiscales específicas.

Así, mientras Pedro Sánchez continúa apoyando leyes que dificultan el acceso de los españoles a una vivienda a precio asequible, el Gobierno de López Miras pone en marcha medidas y ayudas reales. Eso es hacer política de vivienda por y para los jóvenes, por y para el desarrollo de la Región de Murcia.

