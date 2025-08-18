El plan del Gobierno regional para la tortuga mora consiste en establecer una "taifa" con siervos en suelo agrícola y una gran mezquita entre las sierras de La Almenara y La Torrecilla dominando el Valle del Guadalentín. Esta especie debería llamarse (conforme a su taxonomía oficial) tortuga griega ('Testudo graeca') y no mora, pues no lleva babuchas o burka de esa falsa identidad, resultando además "invasores" los ejemplares procedentes del Magreb y una "amenaza de hibridación".

El plan está diseñado como un reparto de billetes para los ecologistas por los servicios ecosistémicos que prestan forzosamente los agricultores, que además tendrán que soportar medidas correctoras y cargas burocráticas, incluyendo permisos especiales para todo tipo de transformaciones del suelo y permutas en una zona que se extiende por 1.686 km2 de doce términos municipales.

El contenido del proyecto (directrices, regulaciones y acciones) se parece más a un plan de recuperación para una especie en "peligro" que a un plan de conservación para una especie "vulnerable". Pero ese tocomocho de papeles no es inocente porque sobredimensiona las amenazas y establece un régimen excepcional para corregir una supuesta regresión del 5% (en los últimos 25 años) de un hábitat potencial delimitado a la ligera.

Resulta llamativo que este plan no se someta a la evaluación ambiental que le corresponde, sustrayendo elementos clave de consulta institucional, así como el intento de liquidar la información pública en pleno verano. Seguramente quieren evitar una revuelta (como la de Torre Pacheco o Jumilla) que afecta a una morería bien distinta no menos "vulnerable" y con más de 100.000 individuos en cautividad.

Hay que preguntar por la prisa del plan para la tortuga mora y no tener un plan industrial o energético para los murcianos. Es lamentable carecer de planes para otros ecosistemas bastante más amenazados, precisamente por el propio Gobierno regional, en su obsesión por colocar chapas solares o centrales de biogás en suelo agrícola a la mayor gloria del Partido Comunista Chino.

El plan no concuerda con la realidad. No se puede decir que la tortuga mora se asienta en espacios que ya están protegidos y al mismo tiempo afirmar que las principales amenazas son agricultura intensiva, urbanismo e infraestructuras. La mayor parte de esos riesgos no se dan en espacios naturales protegidos, que además cuentan con palancas correctoras más eficaces que la simple gestión de una especie amenazada.

La distribución territorial de las tortugas no está bien caracterizada y delimitada en el plan. Hay zonas de presencia incierta o estadística, a concretar con «herramientas de ciencia ciudadana», una licencia para convertir a los caminantes en "inspectores de tortugas". Y tampoco vale fiarse del conocimiento ecológico local por medio de entrevistas ni desviar buena parte de los fondos al activismo adoctrinador.

La mayor preocupación no es que se meten indebidamente zonas de regadío e instalaciones agrícolas como hábitat a custodiar por el plan, sino también las expropiaciones y limitaciones para corredores ecológicos. Es una vanidad administrativa conectar 16 subpoblaciones de tortugas para que puedan mudarse sin barreras tras ser empujadas por el cambio climático. No es razonable garantizar la movilidad de las tortugas colocándolas sobre el lomo de los agricultores ni endosarles más cargas que no tienen pago o compensación adecuada. No se puede forzar a los agricultores a que presten servicios ecosistémicos para la tortuga mora, mientras los ecologistas van a cobrar del presupuesto público por tratar a los miembros de esa especie vulnerable como refugiados climáticos. En esa "taifa moruna" quien está en peligro de extinción es la buena gente del campo.

Es sorprendente que el plan murciano esté desconectado del sector andaluz del hábitat, una fragmentación burocrática que las tortugas desconocen en su lento caminar. También se han ignorado las opciones derivadas de las obras estatales, singularmente las líneas de alta tensión asociadas al AVE Murcia-Almería, donde las medidas son ridículas o limitadas a no desbrozar o remover tierras en tiempos de celo o crianza en lugar de pedir auténticas compensaciones para estabilizar el hábitat. El plan de conservación no puede amenazar con un manual de prácticas para la agricultura, ni arremeter contra el laboreo tradicional que preserva la biodiversidad, o emprenderla contra biocidas o fertilizantes.

Los partidos patriotas son amantes de la naturaleza y la vida silvestre. Vamos a trabajar para que la tortuga mora (en realidad griega) tenga un plan que se corresponda con su hábitat natural. Los agricultores y ganaderos son parte del ecosistema, no enemigos o sospechosos. El posible amejoramiento del hábitat de esta tortuga no viene de restricciones absurdas, sino de gestionar adecuadamente las evaluaciones de impacto de las grandes obras públicas. Los presupuestos millonarios de muchos proyectos estatales pueden ofrecer compensaciones (bebederos, corredores, refugios) que hasta ahora se escamotean por la torpeza del Gobierno regional que no pide nada ni da explicaciones.

