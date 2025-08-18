La burda estrategia del miedo y la inseguridad

Es imposible no establecer la similitud, por la utilización del mismo argumento, entre el artículo del portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, publicado en esta misma sección el lunes pasado, y la noticia aparecida al día siguiente en la que se daba cuenta de la decisión del disparatado, ridículo y desatinado personaje que tienen por presidente en EEUU por la que ha autorizado el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington "para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública"; añadiendo posteriormente que "nuestra ciudad ha sido tomada por bandas violentas y criminales sedientas de sangre".

Al margen del nivel de disparate utilizado por Trump, al que, afortunadamente, Segado no llega, el argumento del miedo, la inseguridad y el temor permanente aparece como denominador común en ambos casos, y no solo eso: la utilización de datos falsos o deliberadamente sesgados para justificar su diatriba es también otro elemento coincidente.

La argumentación de Segado se resume en tres ideas: una, "el problema de la seguridad ciudadana va en aumento cada día"; dos, los reincidentes "son tratados con más condescendencia que quienes trabajan para sacar a su familia adelante…"; y tres, Feijóo arreglará esto el primer día que sea presidente.

Simplezas aparte, los datos desmienten toda su tesis. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, el número de delitos penales en 2024 es un 6,6% menor que en 2018, año en que se llegó a alcanzar los 2.131.424 delitos penales de criminalidad convencional (no cibernética). Los datos del primer trimestre de 2025 ahondan en esta tendencia con una disminución del 3,2% con respecto al mismo trimestre de 2024.

No obstante, la Región de Murcia no ha seguido la misma tendencia, produciéndose un incremento del 11,7% del total de delitos penales en el mismo periodo, si bien el primer trimestre de 2025 sí presenta la misma orientación a la baja que en el conjunto de España con una disminución de 2,3%.

Igualmente, los datos desmontan el intento del PP para aprovechar políticamente la decisión de la jueza de San Javier que no decretó la prisión provisional para el agresor al anciano de Torre Pacheco hace unas semanas, resaltando el supuesto trato benevolente a los multirreincidentes.

Según un estudio del Ministerio del Interior, la tasa de reincidencia en España no llega al 20%, una de las más bajas de Europa. Dicho de otro modo, ochenta de cada cien personas excarceladas no reinciden en nuestro país.

Basten estos datos, sin ánimo de ser exhaustivo en un tema que requeriría algo más que este artículo para analizarlo con mayor profundidad, para dejar claro, al menos, que el tono amenazante, hostil y atemorizante del discurso del miedo y la inseguridad que reitera continuamente el PP no responde a otro interés y razón que la estrategia electoral de desgaste del Gobierno central en la que llevan instalados desde el primer día de esta legislatura. Vox desarrolla la misma estrategia, pero focalizada en la inmigración, a la que culpa de un incremento de la delincuencia en el país que, en realidad, no se ha producido.

De hecho, la población extranjera ha aumentado en España en un 45,4% entre 2019 y 2025, pasando de 4,8 a 7 millones, y, como hemos explicado, no solo no se ha incrementado la delincuencia, sino que, en términos generales, ha disminuido.

Finalizaba Segado su artículo apelando al orden y la seguridad que necesita España. Solo quiero recordarle que la seguridad se garantiza, primero, con un salario, una pensión y unas condiciones laborales dignas; segundo, con el despliegue de una red de servicios públicos gratuitos y universales que garanticen el acceso a la educación, la sanidad y los servicios sociales; tercero, con el acceso a la vivienda sin especulación y una red de transporte público suficiente. Y, por último, con más democracia y más poder popular.

¿Es esto lo que defienden Feijóo y Abascal?

Suscríbete para seguir leyendo