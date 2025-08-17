La música 'progre' en otros veranos

El verano siempre fue cómplice de la juventud. Ninguna estación como la estival para que los jóvenes subieran el volumen de las modas musicales, al margen de las horteras canciones del verano surgidas en los años ochenta; rescoldos de canciones que alcanzaron la popularidad en las primerizas discotecas en las que triunfaban Barry White, Adamo, Cristophe, Los Brincos, Julio Iglesias y tantos otros. En la década de los setenta en España, hubo una gran variedad de éxitos musicales que abarcaron diferentes géneros. Desde el pop y el rock hasta el flamenco y la canción melódica.

La costa murciana se poblaba de extranjeros que aportaban sus influencias, gustos musicales y estilo de vida. Si los jóvenes ‘pijos’ llenaban las discotecas pioneras en el litoral oriolano-murciano como ‘Xairo’, la torrevejense ‘Keeper’ o el murciano ‘El Varadero’ de Kuki Keller, los progres, en su mayoría universitarios madrileños y murcianos, rasgaban las cuerdas de sus guitarras y ponían a funcionar los ‘cassettes’ con sus melenas, toquillas y sandalias frailunas en las arenas de la playa. Las voces de protesta de Bob Dylan y Joan Baez contra la guerra del Vietnam encontraron su ‘remake’ en la canción protesta española que hicieron las delicias de los progres tardíos del mayo del 68 francés en sus reivindicaciones por un mundo mejor.

El mundo de la música en nuestro país, después de la guerra civil, tuvo más de veinte años de absoluta inocuidad en su vertiente popular. Boleros de letras empalagosas, colonizaciones hispanoamericanas y el gran invento de la ‘canción española’ conformaron el panorama de la música consumista.

Con el paso del tiempo y cuando las circunstancias históricas fueron variando empezó a nacer un movimiento juvenil de progresía, con una base cultural superior, que encontró en la canción el método para expresar sus ideas discrepantes, su protesta, su testimonio de rebeldía ante todo aquello que les resultara atenazante.

Así, al comienzo de los años sesenta, las universidades de Cataluña y Valencia ven resurgir la inquietud. Iniciándose una lucha abierta por las lenguas autóctonas, desembocando estos dos factores en la ‘nova cançó’ catalana, que se extiende por toda España.

Dos nombres destacan como pioneros, son Luis Llach y Pi de la Serra. Junto a ellos están otros que alcanzarán altas cimas de popularidad: el valenciano Raimon, el barcelonés Joan Manuel Serrat. Surgen canciones como 'Alt vent', o 'Cançó de matinada', que aprenden y corean miles de jóvenes en reuniones progres en los sesteros estivales.

Serrat es un caso aparte, sus canciones llegaron tanto a progres como a burgueses y jóvenes de la sufrida clase media desde la aparición de su disco 'El Titiritero'. Obligado en los guateques playeros de cualquier clase social, sería su canción 'Mediterráneo' y todas aquellas que propiciaban el ansiado baile lento como 'Canción de otoño', melodía que favorecía las declaraciones de amor, musitadas al oído de bellas señoritas minifalderas bronceadas al sol de agosto.

El movimiento catalán dio sus frutos, cantando entre dificultades, y pronto surgirían, con mayor timidez, otras corrientes testimoniales, casi siempre apoyadas por las lenguas vernáculas. Sin embargo, se puede asegurar que el movimiento de ‘canción protesta’ no tuvo el mismo eco que en otros países, puede que por las circunstancias sociales y políticas que no eran propicias.

Aquellos progres, pertenecientes en su mayoría a la burguesía, disfrutaban de un verano contracorriente, en círculos cerrados, siguiendo unas pautas estivales totalmente distintas a la mayoría que bailaba al ritmo desenfrenado de Enrique Guzmán y los Teen Tops o Los Mustang.

