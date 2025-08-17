Discotecas, un posado y una partitura

Cine. He visto la película 8, de Julio Medem (lo de 8 es el título, que se llama así). Hacía tiempo que no veía nada de este director que es el autor de Lucía y el sexo o Los amantes del Círculo Polar, que fueron películas que me gustaron. Ésta, francamente, es flojica. El autor quería decir muchas cosas sobre las dos Españas y divide la peli en ocho capítulos recorriendo la historia de un hombre y una mujer desde la Guerra Civil hasta que fallecen a los noventa años. Unos capítulos son mejores y otros peores. Y el final un poco hortera.

Música viajera. (Si lo buscan en YouTube lo encontrarán y merece la pena verlo y escucharlo). Imagínense lo siguiente: una banda con al menos cincuenta músicos tocando sus instrumentos. Un coro de hombres de otros cincuenta y un solista que canta en un micrófono aparte. Son rusos y todos ellos van de riguroso uniforme militar, sombrero incluido, es decir, con una gorra de plato de un tamaño descomunal sobre sus cabezas, Unos van de uniforme blanco y otros de verde. Y comienzan a actuar, y lo hacen interpretando ¡una jota aragonesa!, con un brío y un empuje absolutamente notables. Introducen la parte musical y, cuando le llega su momento, el solista, a todo lo que le da su poderosa garganta, comienza: «Aragón, la más hermosaaaa, es de España y sus regioneeees!»Con un acento ruso de tres pares. Hay que verlo paro creerlo. ¿Cómo habrá llegado esa partitura a Moscú?

Efecto lupa. Explican cómo se ha producido uno de los mayores incendios que está sufriendo nuestro país estos días. Miren qué fácil es cometer un error que puede provocar un desastre medioambiental y la pérdida de hogares y la vida de unas personas. Alguien tiró una botella de cristal en medio de un campo. Con el tremendo calor de estos días un rayo de sol calentó ese cristal y pasando a través de él provocó una llama en un arbusto seco. Es lo que se llama ‘el efecto lupa’. Y se extendió el fuego por hectáreas de terrenos llenos de vegetación descuidada y lista para arder.

Peligroso. Dicen que hoy vamos a llegar a los 45 grados en nuestra Región. Mucho cuidado.

Calor intenso. Un hombre muy mayor y algo pasado de peso, sentado en la puerta de su casa, en un pueblo costero, le habla a otro hombre que acaba de saludarlo al pasar y que le dice algo acerca del calor, y de si se está mejor allí sentado en la acera: «No corre ‘na’, ni aquí ni en ningún sitio. Y yo es que ya no puedo sudar más, Antonio, que estoy ‘desindratao’».

Buen trabajo. Me está interesando mucho el trabajo que está realizando Juan de la Cruz Megías, a diario, en este periódico. El inventario de Patrimonio Histórico que nos está revelando en fotografías y sus comentarios me están acercando una serie de datos y lugares que desconocía en su mayoría. Espero que este interés mío también les llegue a los responsables de su mantenimiento y cuidado. Se trata de nuestra Historia.

Algo del pasado. En este momento está pasando por delante de mi ventana ‘el camión del tapicero’ y me resulta muy entrañable porque es lo de siempre. Siguen con su altavoz repitiendo la misma grabación de hace decenas de años. Pero quizás alguien debería decirles que ciertas expresiones de esa grabación ya son difícilmente reconocibles para muchísima gente. Pocos saben ahora lo que es una ‘descalzadora’, o por qué dicen que su gran especialidad son las discotecas. ¿Discotecas actuales tapizadas como en los años setenta?

Holocausto. Lo de Gaza sigue horrorizando al mundo, asustando al mundo, haciendo pensar que nadie podría ser tan salvaje, tan asesino de niños y mujeres hambrientas, de médicos y periodistas, elegidos uno a uno, con disparos dirigidos a la cabeza, a la cara de las personas que van a intentar lograr algo de comida, como explicó un médico español recién llegado desde Gaza. Al mundo horrorizado al que refiero es al de la gente de bien.

Lo más de lo más. Cuando voy a recoger los periódicos el viernes, veo la portada de una revista en la que hay una foto con el primer plano de una mujer con una chiquilla en brazos. El titular dice: ‘Ana Obregón con Anita. El posado más esperado’. ¿Ustedes estaban esperando este posado más que otros?

No al odio. Sigue la Iglesia Católica dando testimonio de su misión. Dos arzobispos, el de Tarragona y el de Madrid, han reiterado que un cristiano no puede ser xenófobo. Es decir, que los que quieran ser xenófobos tendrán que apuntarse a otra religión que no sea la católica. Aunque yo siempre he opinado, y así lo he escrito aquí en varias ocasiones, que lo que extienden el odio a otros seres humanos son los que sienten aporofobia, odio a los pobres en general, sean negros o blancos.

