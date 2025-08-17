La derechita acobardada por Vox

Puede que la definición del PP ingeniada por Santiago Abascal, ‘la derechita cobarde’, no sea desatinada. Pero no por la intención del líder de Vox, que lo querría seguidista de sus políticas, todavía más de lo que a ellas se presta, sino precisamente por lo contrario, es decir, por no plantarse frente a Vox de una manera nítida y combativa. Al margen de la propaganda socialista que, previsiblemente para sus intereses, apenas distingue a un partido de otro tildándolos de derecha extrema y de extrema derecha, lo cierto es que en algunos epígrafes muy determinantes de la acción política son indistinguibles, pues los matices diferenciales son tarea para finísimos analistas.

El último congreso nacional del PP fue un intento muy loable de marcar líneas de identidad que ofrecieran una imagen perfilada de una política propia de Feijóo, pero una vez recogido el tenderete y de regreso a la arena donde se dirimen los debates, cualquier esfuerzo por marcar distancias de Vox en los asuntos de la agenda impuesta por Abascal empezó a diluirse, en parte por las necesidades de pacto en algunas autonomías como la murciana, y también por el horizonte que la demoscopia ofrece sobre una alternativa futura a Pedro Sánchez, para la que la seducción electoral del PP no basta sino que precisa de la incómoda colaboración de los abascales.

Unos pegan; los otros, encajan

Asistimos a un curioso combate en el campo de la derecha en que Vox es tan crítico contra el PP como la izquierda, obviamente por otros motivos, mientras los populares no osan siquiera replicar a quienes perciben como futuros socios no sea que en su radicalidad sean capaces de desestimar tan natural alianza. Los populares soportan el acoso de Vox como el padre que espera que su hijo adolescente acabe madurando, y mientras tanto le va concediendo todos los caprichos, cosa que como saben los psicólogos es una mala estrategia pedagógica.

El acceso a la vivienda es el principal problema social que señalan las encuestas; sin embargo, Vox ha sido capaz este verano de establecer la inmigración como el asunto central de la vida política, con base, por desgracia, en la Región, bien maximizando problemas, bien estimulándolos. Y a esa dinámica ha arrastrado al PP, que es el partido que gobierna con mayoría precaria en la Comunidad y en varios Ayuntamientos y, por tanto, el que ha de tomar las decisiones inducidas por quienes le prestan apoyo.

López Miras ni siquiera se ha manifestado sobre la cuestión de Jumilla, lo cual admite una doble lectura: de un lado, muestra distancia sobre la actuación de una alcaldesa popular, dejando caer de manera implícita que no está dispuesto a respaldar públicamente resoluciones que no son genuinas, pero de otro su silencio es un explícito plácet al pacto local PP/Vox, ya que éste se deriva de la misma cuestión de necesidad con que él mismo ha aprobado los Presupuestos.

Respecto a éstos, el consignario elaborado en San Esteban hace reiterar a los distintos portavoces que las imposiciones de Vox apenas afectan a un porcentaje mínimo de las cuentas públicas, sin querer reparar en que no hace falta que éstas se vean alteradas, pues hay políticas, como las que instrumenta Vox en relación a la inmigración, que no precisan de inversiones, sino de acciones del Gobierno. Acciones que, sin precisar un euro, adquieren mayor visibilidad y trascendencia que cualesquiera otras dotadas de apuntes económicos.

Ese dejar hacer a Vox en asuntos de especial sensibilidad como intercambio para salvar otras políticas es un mal negocio para el PP, pues lo que se refleja finalmente es que el partido que lleva la iniciativa y dobla el pulso es el de la ultraderecha.

La perplejidad

Y es que el PP sufre de perplejidad. De un lado, le desconcierta visiblemente un PSOE que ha entendido mejor que nadie el siglo XXI, con su extremo relativismo y su incursión apenas disimulada en los esquemas de la nueva ‘demoautocracia’ (gobernar sin Presupuestos y sin mayoría parlamentaria consolidada) en que se desenvuelve la política actual, de modo que le resbalan las reglas de la ‘vieja política’ en la que se educó Feijóo, y es por esto que Pedro Sánchez se les escurre cuando más cercado se les representa. Y, por otro, también están estupefactos ante el rabo ultra de la derecha, que no muestra límites en su desenvoltura dialéctica y, contra lógicas de otros tiempos, es capaz de captar al subproletariado, incluso al amplio segmento del mismo camuflado con la etiqueta de ‘clase media’, y no se detiene incluso para encararse sin complejos con la Iglesia cuando ésta no convalida sus discursos, con el sorprendente efecto de ampliar simpatías en sectores que, si los ataques procedieran de la izquierda, habrían montado la marimorena.

Enmedio de todo esto, el PP aspira a ser un partido ’normal’, reconocible según parámetros caducos para los nuevos escenarios: el zigzagueo del sanchismo los tiene mareados, y la osadía de sus socios naturales, capaces de modificar sus políticas cuando las pretenden moderadas, les inquieta hasta el punto de dejarse desdibujar, pues de paso son conscientes de que Vox no es solo Vox, sino que representa un nuevo paradigma de la política europea e internacional que ya está en fase de instalación, razón por la que Sánchez ha empezado a pisar fuera.

Polarización gana a gestión

El nuevo curso político se iniciará, tanto por Sánchez como por López Miras, con un intento de reponer políticas sociales para promover gestión frente a polarización, pero ésta no puede desaparecer, pues es la espoleta que crea masas críticas informes y borra las mutuas deficiencias. Borrará también esas políticas de acción social que se anunciarán, que quedarán en esfuerzos voluntariosos frente a la realidad parlamementaria: los socios potenciales para aprobarlas (el Vox catalán, Junts, y el Vox nacional) no colaborarán con políticas ajenas, o impondrán en todo caso sus agendas independentista y extremista, respectivamente.

Es cierto que el PP presenta rasgos de cobardía, no para compartir las prioridades de Abascal sino para combatirlas. Pero ocurre que los populares están afectados por una secreta fascinación por Vox al constatar no solo lo que les cunde su estrategia sin filtros sino que sospechan que son los que, en el marco de la derecha, están en la onda. Por desgracia, Vox es hoy lo que se lleva, lo que viene, lo que está a la última, ‘lo moderno’. Y el PP, en ese espectro, es lo rancio. A esto hemos llegado.

