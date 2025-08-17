Una marca de whisky nacional sacó, hace mucho, una publicidad bastante original, quizás se acuerden: gente sin complejos. Desde entonces, todo ha ido -según se mire- un poco cuesta abajo. Hay quien cree que la actitud "sin complejos" es una actitud descarada ante la vida, que rompe las convenciones establecidas. Esa era también la premisa de la presencia del narigudo modelo Paolo Henriques, protagonizando durante trece años un perfume de otra conocida marca española de alta costura.

Es cierto que el mundo de la publicidad nos puede encapsular una idea que conecta inmediatamente con nosotros -en realidad, para eso está-, pero, en este caso, la gente sin complejos viene, generalmente, de superar uno. Mientras Rossy de Palma hizo de nariz superlativa una firma, Jennifer Grey dejó que le comieran la cabeza sus inseguridades y un retoque, también nasal, convirtió su rostro asociado a la fama de la película 'Dirty Dancing' en uno anónimo e irreconocible.

Ser alguien a una nariz pegado es un constante recordatorio de que tu rostro no se adapta al canon clásico y esas son las dos maneras de afrontarlo: o tratar de esconderlo o mostrarlo sin tapujos. Generalmente, este segundo proceso ha requerido primero del descubrimiento de lo que te hace diferente, luego de batallar internamente contra esa diferencia -porque todos queremos ser como los demás y, al mismo tiempo, distintos-, y después la superación de esos tapujos.

No solo se trata de narices, sino de otros complejos que, en realidad -como las narices-, no deberían serlo. Por ejemplo, ser un ignorante y presumir de ello.

Se puede ser un ignorante sin complejos; solo hace falta preguntar sin vergüenza, saber que estarás constantemente preguntando y repreguntando de manera educada hasta que entiendas las cosas, porque quieres entenderlas. Yo intento ser uno de esos.

Hay otra manera de ser un ignorante sin complejos y es exhibiendo abiertamente esa ignorancia como un valor en sí. ¿Cómo identificarlos? Suelen presumir abundantemente de la universidad de la vida, de tener mucha calle y de saber cosas que no te enseñan ni en Harvard ni en Yale. De esa pretendida sabiduría reducen problemas complejos a soluciones simples y te lo dicen con una risita y un descaro que te dejan entre atónito e indiferente.

De ese retrato, por ejemplo, viene ese Torrente, heredero del landismo y de otros personajes que se encadenan con la tradición literaria de la picaresca española. Y ahora Vox parece muy enfadado con Santiago Segura -actor nada acomplejado, nada ignorante- y su próxima película 'Torrente presidente'.

Es curioso que la idea de que un personaje, que representa esa ignorancia que evita cualquier atisbo de duda, y que se convierte en la pantalla en presidente con un partido similar a Vox, sea causa de ofensa. Ha sido, precisamente, la glorificación de Torrente la que, en parte, ha ayudado a convencer a ese sector de votantes de que voten, sin complejos, por un partido que, haciendo bromitas y chanzas, va a conseguir llegar al poder para legislar contra todos esos "torrentes", mientras les da banderitas de España y bulos asustaviejas para entretenerlos.

Quizás el miedo es que se parezca mucho a Abascal, presidente, y sea más como un documental que no haga gracia ni a esos mismos torrentes.

