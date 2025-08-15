Durante el holocausto, gran parte del pueblo alemán fue, por su indiferencia, cómplice interesado de las atrocidades cometidas por los nazis contra los judíos. Sin salvar ninguna distancia, eso mismo está ocurriendo hoy en Israel. La inmensa mayoría de su población justifica el genocidio perpetrado por el estado judío y su ejército contra los palestinos. Es más, nunca ha dejado de ser el crimen un arma más en su política de ocupación. Y Gaza, convertida en un campo de aniquilación, donde a diario se asesina a niños, mujeres, personal sanitario, profesionales de la prensa… o se mata de hambre a la población con el patrocinio de Trump, la tibia respuesta de las democracias occidentales y la hipocresía lacerante de los países árabes, es quizá la prueba más palpable. El horrible atentado del 7 de octubre es solo un pretexto. Israel nunca ha tenido límites. Ahora viene la ocupación de La Franja con nuevas masacres. La historia se repite. La rutina de la muerte en los campos de exterminio nazi sigue su curso en Gaza.

Este iluminador ensayo traslada al lector al núcleo artístico de la Italia del XV, la Toscana, en un momento crucial de la historia. Las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales del denominado Quattrocento sentaron las bases de uno de los episodios culturales más transcendentes de nuestra civilización: el Renacimiento.

Suscríbete para seguir leyendo