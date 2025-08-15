El banco del revés

Las puestas de sol que nos regala el Mar Menor son uno de los muchos privilegios de los que podemos disfrutar los que tenemos la suerte de vivir en la Región de Murcia. Sí, han leído ustedes bien, suerte. Suerte y afortunados por formar parte de una región hospitalaria, acogedora; un lugar a la que, como dice el refrán, se entra llorando y se sale llorando. Todo lo contrario a la imagen que muchos últimamente se están empeñando en proyectar de nuestra tierra. Oigan, ¡qué cansinos y qué angustia! ¡Basta ya de hacernos sentir las peores personas del mundo y convertir Murcia en una especie de estercolero del odio y la xenofobia! ¡Aquí no somos así!

Sinceramente, no sé si esta será o no la mejor tierra del mundo porque no conozco el resto, pero es mi hogar. El lugar donde he crecido y se han forjado mis recuerdos a golpe de experiencias. El lugar donde viven mi familia y mis amigos, y solo por eso, para mí, ya es la mejor tierra del mundo.

Suelo disfrutar de las puestas de sol del Mar Menor cuando salgo a correr por La Manga, iba a decir que a menudo, pero a la vista está que no lo hago con la frecuencia con la que debería. En fin…

Siempre corro en dirección norte, sentido Veneziola, porque es la zona más estrecha, y el margen del Mar Menor, como apenas está urbanizado, ofrece unas vistas majestuosas que, de alguna manera, me motivan durante el entrenamiento.

Sin duda, una de mis partes favoritas del recorrido empieza a partir del kilómetro 10, un poco más adelante del chiringuito llamado del francés, concretamente a la altura de la urbanización Isla Grosa. Allí, a la ribera serena de nuestra pequeña laguna salada hay un paseo con una serie de bancos que miran fijamente a un Mar Menor que, ahora sí, parece que empieza a respirar tranquilo. Bueno, todos no. Hay uno, en concreto el que está situado en la curva que inaugura el paseo, que está del revés y, por algún motivo, mira a la carretera.

Muchas veces me pregunto por qué tiene esa disposición. ¿Por qué lo colocaron mirando a una carretera fea y atestada de coches en lugar de situarlo frente al mar. ¿Se equivocaron los operarios de posición a la hora de instalarlo?

Sea como fuere el banco que está del revés casi siempre está ocupado y con frecuencia hay alguien dispuesto a dar la espalda al mar y contemplar la vida desde otro punto de vista. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Y es que, por muy absolutas que nos parezcan nuestras realidades y certezas, las cosas no siempre han de ser contempladas permanentemente desde el mismo prisma. Si queremos ir más allá y comprender un poco mejor la opinión de nuestro entorno, del contrario, deberíamos hacer un ejercicio de empatía, meternos en su piel, y ver las cosas desde su perspectiva, aunque a nosotros nos parezca que, como el banco, están del revés.

Lo cierto es que siempre que entreno por esa zona y observo el banco del revés pienso en la diversidad de miradas y como la variedad de perspectivas multiplica el conocimiento y nuestra capacidad para comprender y disfrutar mejor de la vida.

Esa ha sido, es y será la receta para que nuestra región siga siendo, al menos para mí, la mejor tierra del mundo.

