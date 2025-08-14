Mi abuela y Gaza

Pienso en mi abuela y en todo lo que ha tenido que mirar para llegar hasta aquí. No hablo solo de ver, sino de mirar con los huesos, con la paciencia, con la piel. De sostener la mirada cuando dolía. De aguantar el mundo cuando pesaba demasiado. Ha visto crecer a los suyos y encogerse los años. Ha mirado desde el fogón con su ‘chambra’ —esa trinchera ideológica donde la ternura se cocía para sacudirse el hambre— y desde el brasero de picón acunado en un poyete la Calle General Espartero, donde aprendió a despedir sin saber cuándo habría regreso: París, Suiza, Alemania, Cieza.

Ha mirado cómo se van los cuerpos y se quedan los nombres. Cómo los hijos tropiezan con las mismas piedras que ella esquivó en silencio. Ha aprendido a mirar sin preguntar, a leer en los silencios lo que los demás callaban. Y aún está ahí, con los ojos llenos de días, mirando sin estridencias, como quien vela algo sagrado.

Pienso en ella, y en tantas otras que, a 3.364 kilómetros, también miran. Madres y abuelas en Gaza que ya no esperan explicaciones. Que no entienden de geopolítica, pero sí de pérdida. Que han agotado el odio porque se les fue con los hijos. Que han aprendido a mirar entre el polvo, los gritos y las ruinas. No para entenderlo todo —¿quién puede?—, sino para sostener lo que aún se puede llamar vida. Y eso, allá como aquí, es una forma feroz de resistencia.

En Gaza la esperanza no para de perder letras. Se aprende a no mirar todo al mismo tiempo para que no duela todo al mismo tiempo. Se vive con la dignidad del que sabe que no lo van a salvar, pero aún así resiste para que alguien —un hijo, un nieto, el mundo, tal vez— pueda algún día hacerlo.

Compartimos tantas cosas… salvo esta desidia. Esta parálisis moral que convierte el genocidio en una estadística, en una notificación que se desliza con el pulgar. El horror se ha vuelto contenido: basta con no hacer clic. Miramos sin ver, opinamos sin saber, callamos por agotamiento o por miedo. Pero ellas no. Ellas miran como mi abuela: para proteger, para recordar, para que el mundo no se derrumbe del todo.

Porque mirar, en su caso y en el de tantas, no es un gesto: es un sacrificio. Es una forma humana —y silenciosa— de no rendirse.

Mientras la clase política se repliega entre declaraciones huecas y protocolos diplomáticos, la internacional del odio sigue ampliando su negocio: miedo, guerra, muros. Y aquí, en pueblos donde la paz parece garantizada por la rutina, hay ediles que votan contra enmiendas simbólicas, como si incluso nombrar a Palestina resultara demasiado incómodo. Lo hacen desde la pulcritud de sus despachos, ajenos al polvo, a la sangre y —sobre todo— a la vergüenza. Porque su voto, su abstención o su silencio no son neutrales: son una forma tibia —y por eso eficaz— de condenar al olvido.

Y uno se pregunta: ¿qué tendría que pasar para que algo nos importara de verdad? ¿Cuántos niños muertos hacen falta para mover un gesto, para torcer una agenda, para que un político se atreva a mirar sin girar la cara al segundo párrafo? ¿Qué parte de nuestro confort cotidiano estamos dispuestos a arriesgar por defender a quien no conocemos, pero cuya humanidad nos compromete?

Hay decisiones que no deberían blindarse tras el cargo, sino despojar de autoridad a quien las toma. Porque no es la prudencia lo que los guía: es la indiferencia. Ese privilegio insensible que siempre, siempre, se paga con vidas ajenas.

