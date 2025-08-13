A la sombra de una palmera

El palmeral de Santiago y Zaraíche. / L.O.

En este tiempo que vivimos, con un ojo en la incertidumbre de la inteligencia artificial y otro en el miedo a una globalización avasalladora, les propongo reclinarse, alimentarse, e incluso adormecerse, felizmente, bajo el cobijo de una palmera datilera.

En varias ocasiones he mencionado, también en este mismo periódico, la vergonzosa, impúdica y atroz destrucción de nuestras raíces históricas y patrimoniales a lo largo y ancho de nuestra Región. He escuchado, en decenas de ocasiones, hablar de Murcia y su huerta con un falso amor, pues los mismos que se prodigan en palabras fáciles, sin compromiso, han sucumbido a la seducción de la destrucción, no solo del entorno monumental, sino de esos vergeles que jalonaban una ciudad que hizo las delicias de los viajeros del siglo XIX, entre otros. Murcia fue una suerte de lugar ajardinado; más allá de los propios parques municipales.

Una ciudad donde la huerta, con su agua, derramada y fecunda en infinidad de acequias y brazales, convertía nuestra tórrida aridez en fruta y granada flor. Solo tienen que contemplar algunas de esas fotos de la primera mitad del siglo XX de nuestra ciudad; al entramado urbano le envolvía un prodigioso manto verde, y no era fácil determinar dónde terminaba uno y empezaba otro. De todo aquello nos queda poco. Los centenarios huertos, anejos a señoriales –o populares– construcciones, fueron pasto del cemento, la especulación y el mal gusto. Y el crecimiento descontrolado, precario, así como el esnobismo –tan propio de Murcia– hizo el resto en la configuración de un paisaje mutilado y tornado en mediocridad.

Este verano visitaba el histórico palmeral de Santiago y Zaraíche, actualmente al lado de la bulliciosa arteria Juan de Borbón y, antaño, en la periferia de la ciudad. Un espacio natural que llevaba años queriendo conocer de primera mano, pero que no ha sido hasta este mismo año cuando lo he podido recorrer y disfrutar. La sorpresa y felicidad fue mayúscula. El citado palmeral, vergel que nos transporta a otro tiempo, cumple, en este año 2025, diez años de su recuperación y puesta en valor por el Ayuntamiento de Murcia.

Se trata de un espacio de 9.000 metros cuadrados, con más de setecientas palmeras datileras –algunas de ellas centenarias–, con caminos de tierra y riego por inundación tradicional gracias a la acequia Zaraíche –que da nombre a la pedanía–, que toma sus aguas de la acequia mayor Aljufía. A la gran cantidad de palmeras se suman diferentes frutales que completan el sentido de este espacio único para la memoria y los sentidos. El buen gusto en la recuperación es notable, sorprendente, si me lo permiten. No existe luz artificial y solo unos pocos bancos de madera ofrecen acomodo en coquetos rincones. En las noches del pasado mes de julio se han celebrado una serie de conciertos organizados por el Ayuntamiento y la Junta Vecinal de Santiago y Zaraíche, todo un acierto que ha conseguido fundir arte, paisaje y música de grupos emergentes; pero sobre todo la posibilidad de deleitarse en un entorno cargado de esencia, de verdadera Murcia, mientras música y voz juegan entre las palmeras.

Tengo que decir que este espacio me ha ayudado a reconciliarme –un poco– con nuestra falta de sensibilidad hacia el cuidado del paisaje, la huerta y la Murcia de ayer. Una apuesta acertada, valiente y luminosa por parte del Ayuntamiento de la capital, que esperemos no sea la única. Este año que celebramos los 1.200 años de la fundación de la ciudad es el momento perfecto para continuar recuperando lugares como este, espacios que necesitan y merecen su permanencia en el tiempo. Las palmeras han formado parte del paisaje de nuestra Región desde hace siglos. Desde su altura, con el oro de sus racimos, son puente prodigioso entre pasado y presente. Son árboles intrínsecamente unidos al cristianismo y al islam. No en vano es símbolo habitual de la abundancia. Mi madre nació en una vieja casa de la huerta de Molina de Segurarodeada de palmeras -siempre presentes en su memoria- y crecí oyendo la historia de cómo mi padre pasó largas horas de juventud y orfandad al amparo de otra, altísima, en el patio de la casa de mis abuelos.

En esta vorágine de ruido e inmediatez en que habitamos, atrévanse a dar un paseo por este palmeral hermosísimo –dejen el móvil guardado y acudan, si acaso, con un libro–. Respiren el aroma de nuestra tierra, la fragancia secreta que alimenta al hombre, la sombra y luz que siempre nos ofrece la belleza.