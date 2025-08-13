Quieren que vayamos enfermos a trabajar

Hay, existe, se está poniendo en marcha y se ha lanzado ya una ofensiva por parte de las patronales porque dicen que está subiendo el absentismo en los últimos años. Un informe de Randstad (una de las grandes empresas de trabajo temporal) calcula que los niveles son del 6,7% a nivel estatal y del 7,6% en la Región de Murcia.

Desde CC OO entendemos que la patronal está tergiversando el término ‘absentismo laboral’ por medio de sus diversos instrumentos de actuación: mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, empresas de trabajo temporal; incluso con medios de prensa afines y usando la correa de transmisión de ciertos partidos liberales y conservadores. Quieren lograr que se transmita a la sociedad que se produce un descenso de los márgenes empresariales, para seguidamente sugerir medidas de control. Quieren meter la idea en la sociedad de que las personas trabajadoras están abusando del sistema cuando la realidad es que los fraudes que se producen son muy pocos, y, además son medibles, detectables y corregibles. No: unos pocos trabajadores y trabajadoras fraudulentos (claro que los hay) no ponen en riesgo ninguna empresa ni ninguna economía. Y desde CC OO sostenemos que el ejercicio de derechos no es absentismo.

Lo cierto es que no porque haya habido un pequeño repunte de las bajas laborales ello repercuta en los beneficios de las empresas, que están disparados. Lo que es indudable es que la denominación de absentismo es un ‘cajón de sastre’ para criminalizar a las personas trabajadoras que, simplemente, están ejerciendo el derecho a no trabajar estando enfermas o ejerciendo cuidados que están regulados legalmente a través de los convenios colectivos.

Lo que ellos llaman genéricamente ‘absentismo’ no son ni más ni menos que actos legales principalmente vinculados a la recuperación de la salud o a la conciliación de la vida laboral y familiar, que son derechos que se han conseguido en la negociación colectiva mayormente (ampliando lo establecido en la Ley del Estatuto de los Trabajadores) y, por tanto, no pueden considerarse peyorativamente como absentismo.

El ejercicio de derechos no debe discriminar a las personas usando las ausencias, aun justificadas, como elemento para privar de un incentivo económico. Ya que, además de ser discriminatorio, puede ser un intento empresarial para que las personas renuncien a derechos de conciliación con el fin de no perder ingresos, lo cual atentaría contra las vías que tratan de homologar los derechos de hombres y mujeres en el trabajo.

Desde nuestro punto de vista estamos convencidos de que parte del problema viene derivado del desmantelamiento de los servicios públicos, como es el caso de la Sanidad, que hace que las personas afectadas por una baja médica no sean atendidas adecuadamente. ¿Les suenan las listas de espera, la falta de cobertura de especialidades, los problemas en la atención primaria, etc? Pero, claro: de esto no conviene hablar. O pasamos de puntillas.

Y, en cualquier caso, lo que esté sucediendo ahora es infinitamente menos negativo que lo que sucedía hace diez o quince años, cuando estábamos en una profunda crisis económica y social con seis millones de personas trabajadoras en paro, con poco trabajo y también con bajo absentismo laboral, que significaba una sola cosa: que la gente iba al trabajo incluso cuando estaba enferma por no perderlo. ¿Es eso lo que quieren: que vayamos al trabajo cuando estamos enfermos para que las empresas salgan ganando siempre a costa de la salud de la gente que trabaja en ellas?

