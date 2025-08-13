Ahora que el calor aprieta es buena idea asistir a salas de cine, no solo por el fresquito, sino para ver películas como El instinto, la ópera prima de Juan Albarracín, en donde Abel (Javier Pereira) es un arquitecto encarcelado en su propia mente. Su agorafobia le ha mantenido durante tres años en su casa, sin poder salir de ella.

Creo que la película juega con ese miedo psicológico para plantearnos la pregunta de si son reales nuestros temores y cuántos son humo que nos impide ver lo que verdaderamente nos amenaza.

Estos miedos forman parte de la salud mental y en la Región de Murcia ya no puede seguir tratándose como un tema secundario. Según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud del año pasado, la Región de Murcia es la tercera comunidad de España con mayor tasa de casos de salud mental: 424,3 por cada mil habitantes. El dato es alarmante por sí solo, pero lo es aún más cuando se combina con la realidad de que faltan psiquiatras y psicólogos para atender a la población.

Hay un informe del Ministerio de Sanidad que pone de relieve que el 34% de los españoles tiene algún problema de salud mental. Este afecta el doble a las mujeres que a los hombres y se ha duplicado entre los menores de 25 años, de 16,3 a 32,8 casos por cada mil habitantes. La tendencia al alza en trastornos de ansiedad y de aprendizaje preocupa porque en jóvenes y adolescentes han crecido un 35% respecto a 2019.

Estas cifras ponen de manifiesto lo que el mismo informe denomina como una de las epidemias actuales. Sin embargo, como sociedad seguimos actuando como Abel, es decir, sumergidos en un espacio seguro mientras el mundo real se deteriora sin que lo enfrentemos de forma adecuada.

Vivimos con temor a volver al trabajo, pero no al hecho de que un tercio de la población esté afectada por problemas mentales sin la atención necesaria. Nos preocupa el estrés laboral, pero no que las tasas en enfermedades psiquiátricas en Murcia superen con creces la media nacional y que la falta de profesionales sea un obstáculo permanente. Igual que en El instinto, nos enfrentamos a miedos que podemos controlar, mientras dejamos que el verdadero peligro crezca fuera de nuestra visión.

Es cierto que el miedo es un recurso fácil para algunos políticos que desean implantar ciertas ideologías, como hace la izquierda cuando se ve amenazada por la derecha o como hace la derecha cuando se ve amenazada por la migración. Hay que recordar que el miedo es fruto del instinto de supervivencia, pero se necesita racionarlo con sentido común, y la amenaza no está en el que viene de fuera.

Pero la desconfianza, cuando manda, nos vuelve injustos. No es una cultura la que roba o mata, es una persona. Y la justicia debe mirar actos, no razas. El verdadero peligro no es el que llega buscando un futuro, sino el que nos encierra en la alarma, la endogamia y el rechazo. Porque cuando levantamos muros, no sólo podemos quedarnos….. también más pequeños.

