El cante, los cantes

Los tres premiados en la gran final del Festival del Cante de Las Minas celebrada el pasado sábado. / L.O.

Hace unos días que concluyó la LXIV edición del Festival del Cante de las Minas de la Unión. Es este un municipio atípico, resultado de la segregación y refundación de dos poblados mineros, plagados de inmigrantes andaluces, que rompen muchas ideas preconcebidas sobre Andalucía. Del sudor y la sangre de la mina sale el martinete, del sufrimiento y del dolor, el cante jondo; pero también del goce y de la fiesta nacen las bulerías, alegrías, rondeñas...

Por unos días La Unión es el centro del mundo flamenco, un arte popular que va más allá de lo musical. Confieso que mis conocimientos al respecto no llegan al grado de neófito, apenas alumbrado por una compañera luminosa que, a ratos, me instruye en ritmos y compases que confundo con los del corazón. Canto, guitarra, baile y sentimiento. El tiempo, el compás (el ritmo), la melodía, la estructura y el tema, marcan las diferencias y las peculiaridades de cada uno de los palos del flamenco. Las figuras son los artistas, aquellos que dominan un arte no académico en el sentido convencional, pero con sus reglas, como cualquier actividad humana. Unas veces son tan estrictas como las de la investigación científica, que marcan con énfasis imperativo los puristas. Pero otras veces permiten relajaciones, son dispositivas, el artista puede disponer de ellas a su antojo.

Camarón, Paco de Lucía, la Niña de los Peines, Sabicas y el Niño Ricardo, pero también Enrique Morente o su hija Estrella, Miguel Poveda, Carmen Linares, Sara Baras, Joaquín Cortés y hasta Lola Flores no han sido doctores togados con birrete, pero su arte alcanza la perfección merecedora del cum laude. No han necesitado títulos académicos. La Lámpara Minera o el Bordón, el Desplante y el Filón no son títulos, sino galardones; no son méritos obtenidos en las aulas, sino reconocimientos a la maestría en el arte. Todos ellos y un largo etcétera son reconocidos en su mundo como autoridades en el sentido propio de la palabra.

El Festival del Cante de las Minas es uno de los rastros que quedan de aquella época antigua de la minería. El humano, el nacido del pueblo, del trabajo y del sudor, con los ritmos de la fragua. En el lado antagónico, el del capital y la explotación de los recursos, en el mismo municipio –bien es cierto que posterior al Cante, pero contemporánea al nacimiento del Festival–, la Bahía de Pormán, colapsada a plena luz del día, a la vista, ciencia y paciencia de las mal llamadas autoridades políticas. Es el reverso tenebroso, la cara de la minería moderna.

Otras autoridades, como aquellas que permitieron el expolio de los recursos naturales, exhiben títulos y méritos académicos acumulando sin control funcionarial, grados, másteres y otras laudes universitarias o de instituciones de sonoras siglas de supuesto prestigio. Sin embargo, parece que su ostentación fuera mera vanidad, una pretensión de reconocimiento que no les da el desempeño de su oficio. Como si necesitaran mostrarlos para ser reconocidos por el común, ya que su labor en las cámaras e instituciones desmereciera su valía, si es que alguna vez la tuvieron.

No hay ingenio ni para la descalificación, que parece ser en muchas ocasiones, el único discurso que conocen quienes otrora fueran calificados de padres conscriptos. Si tuvieran un poquito de dignidad, habrían de reconocerse en el lado oscuro de la fuerza. A Miguel Tellado no le he oído un discurso medianamente digno de tal nombre; no tiene gracia ni para insultar. Bien pudiera sumergirse en el mundo de la zarzuela y aprender cómo se discute en las corralas, pero el género chico le queda muy grande. Feijóo tiene tantas lagunas jurídicas que desmerece su título universitario o la universidad que se lo dio. Pedro Sánchez aburre a las ovejas cuando habla. Y Abascal, que presume de cristiano, debiera leer cualquiera de los evangelios.

Curiosamente, la Catedral del Flamenco se sitúa en una región tan flamenca, que salta a las primeras páginas de los medios con noticias sonrojantes. Primero, Torre Pacheco; después, Jumilla. La arrogancia es tan ignorante como atrevida, pues sus protagonistas se proclaman defensores de tradiciones inveteradas, que no lo son tanto, y hasta de la fe, incluso por encima del colegio episcopal y de los mismos dogmas del cristianismo, que dicen defender tan contrariamente a su espíritu. La única tradición que representan es la de aquella España de cerrado y sacristía que decía Antonio Machado y de la que hoy se quiere distanciar hasta la misma Iglesia Católica.

En fin, prefiero escuchar el cante de las minas, antes que los graznidos de esos otros emplumados flamencos, que ni siquiera son los que sobrevuelan las salinas de San Pedro del Pinatar.