Vox decide

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal.

El partido que dirige con mano de hierro Santiago Abascal se está convirtiendo en el gran ‘Crupier’ de la política nacional. Deciden no solo de qué hay que hablar, sino también de lo que no se debe hablar.

Apoyados con una maquinaria perfectamente engrasada, no con 3 en 1, sino con medias verdades y mentiras, han convertido las redes sociales en el muro de las lamentaciones de millones de personas, que encuentran en los partidos tradicionales el clavo ardiendo al que agarrarse ante sus miserias y fracasos.

No es fácil lo que está consiguiendo Vox: hacer creer a los pobres que sus males los producen otros pobres, y que sus desgracias vienen provocadas por culpa de la inmigración. Es para estudiar en alguna universidad, aunque sea la católica.

La extrema derecha consigue que en el centro del debate esté un conflicto que no existe en España, como es la convivencia en muchos pueblos y ciudades entre ‘nosotros y los de fuera’. Con unos datos que convierten a España en uno de los países más seguros del mundo, Abascal y su grupo siguen ganando el debate de la seguridad, al igual que ocurre con el fenómeno okupa, donde la sociedad, a través del miedo, ha entrado en la centrifugadora que destroza y tergiversa la verdad.

Pero si preocupante es que la extrema derecha reparta cartas en el juego, marcando los tiempos, mucho más debería preocupar al resto de formaciones políticas, económicas y sociales, el hecho de estar consiguiendo que no se hable de lo que más interesa al día a día a la sociedad.

Consideran que las políticas públicas es el gran ‘cáncer’ del actual modelo, desde la sanidad pública al Salario Mínimo Interprofesional, del derecho a huelga a eliminar, como proponen, cargarse el sistema público de pensiones, desde la privatización educativa a endeudarnos hasta los dientes para comprar tanques, balas y aviones para satisfacer a su gran gurú, Donald Trump.

No quieren que hablemos de las consecuencias de las olas de calor, de las lluvias torrenciales, de la emergencia climática, y todo lo achacan a que «siempre ha llovido y hecho calor». No quieren que hablemos de nuestro Mar Menor, y, contra todo criterio científico, echan la culpa de la mierda que entra en la laguna a que tiramos de la cadena.

Pero si grave es que el resto de partidos políticos están en un letargo preocupante, dejándose comer la tostada como se dice popularmente, no es menos peligroso comprobar cómo los grandes medios de comunicación siguen alimentando al monstruo, y como alguien no controle esta deriva, no solo terminará devorando a Pedro Sánchez, sino que el propio Feijóo será un efecto colateral.

Que su madre, su pareja o su hijo tengan en la sanidad pública una garantía de luchar por su salud sin coste adicional, que las becas lleguen a sus hijos para poder seguir estudiando, o que los servicios sociales no vuelvan a ser un apéndice de la beneficencia, no depende de Vox, sino de la sociedad.