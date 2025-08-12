Perseidas y otras cosas del universo

Como todos los agostos, el espectáculo natural de la lluvia de estrellas llevará nuestra mirada al cielo en busca de un destello fugaz. Según el Instituto Geográfico Nacional será este 12 de agosto cuando se vivan los momentos más intensos, si bien hasta el veintitantos las lágrimas de San Lorenzo pueden ser visibles. Explican los expertos que el fenómeno es debido a la entrada en la atmosfera terrestre de pequeños fragmentos del cometa Swift Tuttle, que van a tal velocidad que se queman y transforman en ese movible resplandor que dura décimas de segundo ante nuestros ojos. Es entonces cuando cuenta la tradición, que si con rapidez concentramos la atención en un deseo se cumplirá.

La curiosidad y el misterio que rodea cuanto ocurre en el universo despierta gran interés, aunque poco podamos comprender. Otro fenómeno astronómico distinto al de las Perseidas pero teniendo en común que ambos forman parte del cosmos, es la materia oscura. La tesis doctoral de José Ramón Navarro Madrid leída en julio en la UPCT adentra en esta cuestión, que para la gente de letras y profana en el tema recuerda por su denominación a algo así como ciencia ficción. Resulta que investigaciones científicas apuntan que esta materia compone gran parte de la masa del universo, aunque no se vea porque no tiene luz, lo que dificulta su observación. Fue una mujer, Vera Rubin, astrónoma estadounidense pionera en el estudio de la rotación de las galaxias, quien consiguió convencer a la comunidad científica de la existencia de esta materia, no sin tener que saltar muchos obstáculos hasta conseguirlo.

Apunta el joven doctor cartagenero Navarro Madrid que detectar la materia oscura permitiría entender mejor la estructura y evolución del universo, ya que constituye la mayor parte de su masa. Para la ciencia, resolvería uno de los mayores enigmas cosmológicos y podría abrir nuevas ramas de la física. En cuanto a su impacto en la vida cotidiana, cabe destacar que podría tener una gran relevancia social, ya que podría inspirar avances para el desarrollo de nuevas tecnologías o fuentes de energía.

Las estrellas, otros planetas y lo que se ha visto brillar en el cosmos es junto a esta materia oscura, una porción muy pequeña de lo que realmente existe. Ojalá esos haloscopios diseñados en la UPCT a lo largo del trabajo doctoral que se menciona sirvan para detectar la materia oscura. Sin duda sería un hito para descubrir su esencia y seguir progresando en el conocimiento del mundo.

De momento, miraremos hacia el cielo en estas noches de agosto procurando el encuentro con alguna estrella fugaz a la que encomendar anhelos y deseos. Esta creencia viene de muy antiguo, y es compartida por distintas culturas, lo que abre a la diversidad su justificación. Una analogía que puede detectarse es que se considera un símbolo de esperanza de que algo buena ocurra, lo que genera una actitud positiva hacia el acontecer e incluso hay quien cree que es señal de buena suerte. En cualquier caso, esta creencia popular perdura y se transmite de una generación otra, conservándose así la magia del universo y sus cosas.

