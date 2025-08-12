Mujeres y drama

Un retrato de la princesa Ifigenia, hija del rey Agamenón. / L.O.

Grecia es origen de muchas cosas en esta Europa que agoniza. Mucho más de lo que somos conscientes y valoramos en nuestro día a día. La antigua Grecia nos ha legado un acervo cultural que sentó, en gran medida, las bases de nuestra cultura. El teatro, bien conocido es, fue uno de sus mayores regalos.

Las memorables tragedias griegas, con los nombres de sus creadores: Esquilo, Sófocles y Eurípedes, principalmente, han marcado la historia de la literatura y del hombre occidental. Las hazañas, venturas y desventuras de mortales y dioses, marcados por su sino, son reflejo del alma humana y su complejo entramado. Dos de los más celebrados escritores universales, Shakespeare y Cervantes, recogieron el alma de la tragedia griega para alumbrar algunas de las obras más geniales de la historia de las letras. Amor, guerra, ambición, moralidad, justicia y su anverso, dolor y destino, son temas que llenan la obra de estos titanes al igual que la de sus colegas helénicos pretéritos.

El teatro de Mérida es un prodigio, más allá de su historia y arquitectura, al tomar vida cada verano en su famoso festival. Fue en el año 1933 cuando volvieron a oír sus vetustas piedras la dramatización del sueño del hombre. De la gran cantidad de obras que desde entonces se han representado, quiero hablarles de una de ellas; muy reciente: Ifigenia, dirigida por Eva Romero. La obra fue estrenada en el festival emeritense de 2024 y, de forma sorprendente, ha vuelto a formar parte de la programación de este 2025. Algo insólito y que muestra la gran calidad y aceptación que esta dramatización ha suscitado. Importante destacar que la misma representa a España en el festival de teatro de Ostia Antica (Roma), este mismo mes.

En Caravaca de la Cruz, cada mes de Julio, se ofrece una fabulosa “Semana del Teatro”, al aire libre, en la plaza de Toros del barrio de San Francisco. Obras diversas, en temas y calidades, jalonan su programación año tras año, que suelo disfrutar invitado por Raquel, mi cuñada amante de los libros y el teatro. El pasado día diecinueve de julio se representó Ifigenia, el mismo montaje que se había escenificado en Mérida la semana anterior, con algunos menos actores; pero con toda su esplendorosa fuerza. Todavía hoy, pasados ya varios días, sigo saboreando y analizando la gran cantidad de emociones y sensaciones que la obra ha suscitado en mí. Nunca una pieza de teatro ha dejado un impacto tan fuerte en mi retina. Tanto en la maravillosa escenografía, cuidadísima, exquisita; como en la fuerza del texto y la interpretación.

Ifigenia fue un drama escrito por Eurípides en el siglo V a. C. donde se desarrolla la muerte de la princesa Ifigenia -hija del rey Agamenón- a manos del propio monarca en aras de conseguir el favor de los dioses para proseguir la guerra de Troya. En la adaptación realizada por Silvia Zarco, se han hilvanado a esta historia otras dos relacionadas: la de la reina de Troya Hécuba, reina esclavizada y desesperada que mata, tras ser traicionada, al rey de Tracia Poliméstor, junto con otras mujeres troyanas. También el propio fin del rey Agamenón a manos de su esposa, Climtemnestra –vengando el asesinato de Ifigenia- tras su victorioso regreso de Troya.

Con un elenco de actores fabuloso, María Garralón -Hécuba- y Juanjo Artero -Agamenón- han vuelto a trabajar juntos, cuarenta años después de aquel recordado Verano Azul. Magnífica está Laura Moreira como Ifigenia; Aquiles y Ulises son encarnados por Néstor Rubio y Alberto Barahona, respectivamente. El resultado de la puesta en escena, como les digo, es el de una obra poderosa, impactante, de principio a fin. Una verdadera suerte haberla podido contemplar, disfrutar, estos días en Caravaca de la Cruz.

A lo largo de todo el drama mitológico se desarrolla algo esencial: la mujer como víctima del hombre, de su voluntad, de su ansia de poder. La mujer en medio de un mundo de hombres como ha sido históricamente la guerra, la mujer como víctima y sacrificio, pero; también la mujer que se defiende y venga. Son las mujeres de la guerra de Troya, las aplastadas por la sed y codicia de los hombres a lo largo de la historia. Son las mismas mujeres y niñas inocentes que mueren en Gaza, en Ucrania, en cualquier guerra codiciosa. Es la actualización del drama antiguo, aquel que los griegos legaron a los romanos y que ha llegado hasta nosotros. En fin, es el drama clásico que se hace poderosamente nuevo en los ojos de los hombres y mujeres de hoy.