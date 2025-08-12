Donde los monstruos no mueren

Una de las ‘puertas’ del bosque sagrado de Bomarzo. / L.O.

Hay lugares que por algún motivo -escapando a nuestra parte más racional- terminan formando parte de nuestro imaginario, de nuestro patrimonio vital y emocional. Lugares a los que volvemos, una y otra vez, en distintos momentos de nuestra vida, física o metafóricamente. En ocasiones esos lugares están relacionados con nuestra infancia, viajes realizados o experiencias vividas con amigos; en otras, como es el caso que me ocupa, con libros.

Italia es uno de esos destinos en los que uno nunca deja de aprender y admirar la sabia belleza que los siglos han dibujado a lo largo de su geografía. Historia y belleza siempre unidas a la Historia del Arte occidental, al gran imaginario colectivo. En la provincia de Viterbo, a una hora aproximadamente de Roma, pervive una de las creaciones más singulares y extravagantes del arte del Cinquecento. Un lugar alucinado, onírico, que nació de la mente de un hombre del que no sabemos demasiado: el duque Pier Francesco Orsini. Este noble renacentista fue condotiero, estuvo emparentado con algunos de los personajes más destacados del momento y ha pasado a la historia por una creación que, todavía hoy, casi quinientos años después de su nacimiento, sigue siendo inquietante y difícil de interpretar:El sacro Bosque de Bomarzo.

Bomarzo es un jardín principalmente; pero es mucho más que ésto. Las rocas volcánicas del mismo lugar fueron transformadas en diversas esculturas de tintes mitológicos. Esculturas que sorprenden al visitante y que rompen los conceptos habituales de los jardines renacentistas de la época. En Bomarzo se podría perfectamente hablar de la belleza de la fealdad, de lo grotesco. De aquello que provoca deleite y turbación a partes iguales. Pegaso, Neptuno, Las Tres Gracias, una casa inclinada que desafía nuestro equilibrio, una tortuga gigante que avanza hacia un monstruo marino...el programa iconográfico del jardín es cuanto menos extraño y desconcertante. A esta fantasía de piedra la envuelve un pequeño bosque donde un riachuelo completa la experiencia con el modular de su sonido. Destaca en la zona superior un coqueto templo renacentista y en el corazón de este parque único, la más icónica de sus imágenes, el orco, por cuya boca, y tras ascender por unos escalones, se nos invita a entrar “en otro mundo”. En su diseño trabajó el insigne arquitecto Pirro Ligorio a las órdenes del duque Orsini. El parque cayó en un larguísimo olvido, de más de trescientos años, tras la muerte de su creador.

Mucho se ha escrito sobre este jardín de las maravillas, diversos eruditos diseccionan en su trazado un camino iniciático, alquímico; otros hablan de la mente perturbada o caprichosa de su autor donde el manierismo hizo gala de una de sus más raras expresiones. La cuestión es que es un lugar, a pesar de la banalización mediática de los últimos años, que no deja indiferente. Pero, sin lugar a dudas, si a alguien no dejó indiferente este delirio de piedra fue al célebre argentino Manuel Mujica Lainez. El escritor visitó por primera vez este lugar en 1958, cuando Bomarzo era un nombre poco conocido y llegar hasta el mismo no era empresa sencilla. Fue tal el impacto que suscitó en la mente del intelectual que allí mismo nació la idea de un libro para contar la historia de tan única creación. Varios años después vería la luz una de las mejores novelas en castellano de la segunda mitad del siglo XX: Bomarzo. Una recreación fascinante del Renacimiento italiano, donde Pier Francesco Orsini nos va narrando su vida, su mundo exquisito y contradictorio, sus amores y guerras, y, como no, la construcción de su fabuloso y sagrado jardín.

Al Bomarzo real me llevó ese libro portentoso, vasto, culto, magníficamente escrito de principio a fin. Libro que hará viajar, a quien se adentre en sus más de seiscientas páginas, a un mundo fascinante. He visitado este enclave italiano en numerosas ocasiones -con y sin alumnos-. He viajado al Bomarzo de Mujica Lainez en varias lecturas y relecturas, siempre felices. Ambas experiencias las recomiendo encarecidamente en este tiempo de verano. No tengan miedo, estos monstruos de piedra tratan de enseñar, de consolar de alguna forma la angustia existencial. Lo hicieron hace siglos con Vicino Orsini, el duque de Bomarzo, tras la muerte de su esposa Julia. Lo hicieron con el genial Mujica Lainez; con el insigne Alberto Ginastera y su celebrada ópera Bomarzo; con otros tantos que han acariciado y soñado su grito de piedra, etrusca y renacentista, valorando aquello que nos hace diferentes, únicos, el sueño creador que siempre conforta.