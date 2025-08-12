El fracaso de las políticas del multiculturalismo

Varios hombres de origen marroquí­ tras salir de una mezquita en Jumilla. / EFE

La tormenta provocada por el cierre de las instalaciones deportivas de Jumilla (para la ‘fiesta del cordero’ y otros usos inadecuados) ha puesto en evidencia la empanada mental que aturde la política española en los meses de verano. La propuesta de Vox estaba orientada a regular el uso público del polideportivo municipal para evitar prácticas que ocasionan molestias a los usuarios, e incluso daños en los equipamientos por acciones incompatibles con el destino natural de esos recintos.

Entre las actividades indeseables en espacios públicos puede citarse el hecho de bañarse con ropajes de varias capas que cubren el cuerpo comprometiendo la higiene del agua en las piscinas, así como otros rituales que implican el sacrificio de animales y actividades asociadas a creencias o supersticiones de diverso tipo.

En este contexto, la iniciativa de Vox únicamente pretende eliminar las malas prácticas incompatibles con el buen uso de las instalaciones municipales. El mismo fin tiene la petición de que no se permita la ‘usanza mora’ en la vestimenta para acceder a servicios sanitarios y educativos. En todos estos casos no confrontamos con la libertad religiosa, sino que defendemos los servicios y prestaciones de las administraciones públicas.

Pero este verano se ha montado una tormenta mediática a propósito de una simple ordenanza municipal ¿Cómo se ha logrado? Simplemente afirmando que se trata de un ataque a la libertad religiosa, donde el PP se ha rendido al dictado de la «extrema derecha» con detrimento de la democracia, cuya pureza constitucional está tutelada por la izquierda desde los tiempos de la Transición.

Y así tenemos que periodistas, profesores, obispos e iluminados en general se han empeñado en reabrir el debate sobre la libertad religiosa (que se remonta a la Guerra de los Treinta Años en el siglo XVII) en lugar de admitir que se trata simplemente de ordenar el uso y acceso a espacios recreativos respetando el contexto legal y cultural de la comunidad política que ofrece esos servicios.

Naturalmente, este debate es una impostura para ocultar la corrupción institucional y los graves problemas de la actualidad, entre ellos el fracaso de las políticas migratorias que han alentado socialistas y populares. Y ahora hay mucho miedo entre los políticos responsables del desastre por el apoyo creciente de la juventud al proyecto de los patriotas en todas las naciones de Europa.

Se avecina un fuerte castigo para los inventores del consenso migratorio por haber provocado un invierno demográfico con sus ataques a la familia tradicional. No tienen disculpa los que reparten menores africanos y engañan con el cuento de que vienen a pagar las pensiones de nuestros jubilados. Merecen ser tratados como corruptos todos los que provocan desgracias con el tráfico de personas al margen del mercado de trabajo. No cabe duda de que el gran reemplazo demográfico y cultural que recorre Europa es un fantasma diseñado genéticamente por los pervertidos y traidores de las elites dirigentes.

Y ahora tenemos sociedades destrozadas, barrios enteros donde no es posible transitar, ocupaciones, robos, vandalismo, ataques a ancianos, mujeres y homosexuales que consideran seres inferiores. Imponen indumentarias y rituales que asfixian el ambiente de libertad del estilo de vida europeo y, además, pretenden imponer su dominación política porque así lo exige el libro sagrado que regula su cosmovisión.

Pero los payasos de la política progresista afirmaron la superioridad de las sociedades multiculturales y dieron la bienvenida a la invasión migratoria. Dijeron que nadie está obligado a seguir o adaptarse a las leyes o costumbres de otros porque eso es puro colonialismo. Afirman que las culturas diferentes pueden coexistir sobre el mismo territorio para fundar un nuevo ‘espacio diversitario’ con minorías racializadas reguladas por sus normas y sus propios líderes.

Ahora el miedo es que el pacto migratorio ha causado un desastre cuyas peores consecuencias están por venir. Esa política multicultural fracasada está operativa al margen de los procesos democráticos. Erdogán ha reconocido que el islamismo es una ideología que aspira a la dominación del espacio público y privado allí donde se establece. El pacto migratorio es el tren donde viaja ese proyecto hasta lograr sus últimos objetivos.

Solo los patriotas defienden una Europa grande y libre, de base cristiana y herencia grecolatina. Socialistas y populares dicen «no habléis así» porque es políticamente incorrecto, no cerréis piscinas o pabellones al burka o la fiesta del cordero porque es discurso de odio. Y algunos alcaldes tiemblan de miedo con la cobardía de sus partidos.

Los españoles quieren deportar a todos los que vienen a cometer delitos y negar o retirar la nacionalidad a los falsos naturalizados que desprecian nuestra forma de vida y costumbres. No negamos la libertad religiosa, pero si no les gusta la civilización cristiana o les ofende nuestra Semana Santa pueden irse con el borrego a otra parte.