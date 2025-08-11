No permitamos que Murcia sea laboratorio del fascismo

Otra de Vox, y otra del PP, ahora en Jumilla. A estas alturas, es evidente que las tragaderas del PP ante las propuestas de Vox en materia migratoria, y en otras cuestiones, van camino de ser infinitas. La estrategia de la ultraderecha, anclada en eslóganes que agitan el odio al inmigrante en general, es decidida y se refuerza en cada suceso, bajo la falaz y absurda defensa de una inmigración "legal, controlada, adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación", como reza su programa electoral.

Lo de Jumilla escala un punto más. Además de argumentos falsos, supremacistas y directamente ridículos, prohibir manifestaciones religiosas es ilegal. Las explicaciones de Antelo en el programa '360' de TVE no por bochornosas son menos preocupantes, dejan entrever que Vox intensifica su hoja de ruta de cara al próximo ciclo electoral en la que el discurso y las acciones contra los inmigrantes magrebíes de religión islámica son el centro de la diana.

Sin embargo, en mi opinión, deberíamos empezar a resaltar en Vox tanto la cuestión migratoria -no podemos tolerar este despropósito fascista- como otros temas de los que apenas se habla ahora, como puedan ser su propuesta económica y fiscal, así como las consecuencias de las mismas, para advertir alto y fuerte de que "viene el lobo", como hiciera León Felipe en su famoso texto 'Por qué habla tan alto el español'.

La ofensiva ya ha comenzado, de ahí el ataque a los sindicatos, y ahora también a los partidos políticos. En Jumilla acaban de suprimir las partidas del presupuesto destinadas a los grupos políticos municipales para poder hacer su trabajo con eficacia. Mientras Vox se financia irregularmente. El objetivo es eliminar la oposición política o minimizar todo lo posible su acción. Las mujeres y los colectivos LGTBIQA+ lo saben también.

Lo próximo, si las matemáticas electorales les favorecen, será avanzar en la implantación de su modelo económico y fiscal. Vox no es más que la encarnación del capitalismo salvaje e incontrolado, cuya expresión política necesaria es la existencia de gobiernos autoritarios. Este es su modelo de sociedad y deberíamos preguntarnos si es a lo que aspiramos tanto por acción como por omisión.

En relación con su modelo fiscal, de aplicarse su propuesta en el IRPF -con un tipo del 15% hasta los 70.000 euros y otro del 25% a partir de esa cantidad- la recaudación se hundiría en un 50% (GESTHA, informe 2023), beneficiando, como es evidente, a las rentas más altas. Si le añadimos las propuestas en torno al Impuesto de Patrimonio y otros impuestos, y la disminución drástica de las cotizaciones sociales de las empresas, podemos imaginar el caos recaudatorio y su efecto inmediato: el hundimiento del conjunto de los servicios públicos con un deterioro histórico de los mismos.

Su modelo económico pasa, según expresan en su programa, por "reducir drásticamente las cargas sobre las empresas y la regulación abusiva que perjudican la generación de empleo". Previamente a este epitafio propagandístico se añade un lacónico y generalista "impulsaremos la subida de todos los salarios, especialmente los más bajos". Será por eso que se han opuesto a todas las subidas del SMI del Gobierno central.

La idea económica que subyace es que el empresario tendrá más dinero al no pagar impuestos o pagarlos mínimamente, impulsará la actividad económica y la riqueza generada fluirá como el maná beneficiando al conjunto de la sociedad. Falacia ultraliberal, ahora llamada anarcocapitalismo. La expresión lo dice todo. Desregulación, nula intervención administrativa y de los gobiernos, ausencia de control y de contribución fiscal. Sobre las consecuencias de esto, tenemos experiencia en la Región de Murcia: ahí están Portmán, el Mar Menor, los acuíferos del Noroeste o el historial de convenios colectivos eternamente caducados y sin renovar por negativa de la patronal de turno.

Lo peor es que ya nos cuesta trabajo recordar cuando empezó todo esto y saber hasta dónde lo estamos normalizando.

Suscríbete para seguir leyendo