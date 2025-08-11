Con Pedro Sánchez delinquir sale barato

Lo ocurrido con el agresor reincidente que dejó malherido a Domingo en Torre Pacheco el pasado mes de julio y ha quedado en libertad como si nada, no puede volver a repetirse. Es incomprensible e inaudito que las leyes actuales que rigen nuestra democracia permitan que alguien vuelva a cometer un delito de esta gravedad sin que exista una respuesta ejemplar ante lo sucedido. Es profundamente injusto e irracional, porque supone una humillación, en este caso para las víctimas, y una amenaza constante para el conjunto de los ciudadanos.

Pero la realidad es que, con Pedro Sánchez en La Moncloa, delinquir sale barato. El Gobierno de España mira hacia otro lado mientras los reincidentes salen a las calles como si nada. Y lo hace, además, desde una posición de irresponsabilidad absoluta, porque ni endurece las leyes, ni reconoce que el problema de la seguridad ciudadana va en aumento cada día, ni hace nada por solucionarlo. De hecho, la seguridad ciudadana ha dejado de ser una prioridad desde hace tiempo para el sanchismo, más preocupado por contentar a sus socios independentistas que en proteger a los ciudadanos, solo por mantenerse en el sillón de la Moncloa.

No estamos ante un caso aislado, sino ante un ejemplo más de un sistema que se tambalea. La multirreincidencia no puede tener premio, sino castigo en una sociedad como la que vivimos. Es indignante ver cómo quienes reinciden en hurtos, agresiones o robos son tratados con más condescendencia que quienes trabajan cada día para sacar su familia adelante cumpliendo la ley. Estos ven cómo delinquir una y otra vez sale gratis.

Es hora de una reforma profunda del sistema. Necesitamos leyes eficaces con quienes cometen actos fuera de la ley que nos amparen a todos por igual, porque es una cuestión de convivencia y de respeto a los ciudadanos. Hoy, lamentablemente, vemos cómo el Gobierno socialista legisla más para proteger al agresor que al agredido, al okupa que al propietario y al que se salta la ley que al que la respeta.

Por eso es imprescindible un cambio urgente. Solo con Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno de España se garantizará una respuesta contundente ante la multirreincidencia. A ello se comprometió el propio presidente del Partido Popular. Una de las primeras medidas que impulsará en sus primeros cien días de gobierno será una ley contra la multirreincidencia. Porque la ley debe estar siempre del lado de las víctimas, no de los delincuentes.

Con todo esto queda claro que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado de lado valores fundamentales como el orden, la justicia y la seguridad. En vez de plantarle cara a la okupación, la permite; en lugar de reforzar la Justicia, la debilita; y sigue sin dotar de los recursos necesarios a las fuerzas de seguridad para frenar la delincuencia. Y lo peor es que todo esto pasa mientras su Gobierno está rodeado de escándalos de corrupción, que, por otro lado, avergüenzan a todo nuestro pais. Escándalos que no son casos sueltos, sino la prueba de cómo los socialistas entienden el poder.

Es el momento de un cambio urgente. España merece un Gobierno responsable y atento a las necesidades de los ciudadanos. Y ese cambio solo llegará cuando los españoles vuelvan a estar en el centro de la política y no que la política sirva a unos cuantos, para lucrarse, como estamos presenciando día a día con los escándalos que rodean al entorno del presidente Pedro Sánchez.

Estamos convencidos de que este cambio de rumbo solo será posible cuando Alberto Núñez Feijóo gobierne España. Porque España necesita orden, necesita seguridad, y necesita un Gobierno que no le dé la espalda a los ciudadanos, sino que les tienda la mano, los proteja y les dé la seguridad de que cuando salgan a la calle no se sientan indefensos y desprotegidos ante el delincuente.

