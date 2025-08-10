Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado una moción para preservar los usos y costumbres de la nación, cualesquiera que sean, pero que en realidad va destinada a que el 7% de sus vecinos no hagan el uso pacífico que han venido haciendo para un rezo público. Si fuera una misa multitudinaria, no habría habido problema. Lo que han hecho en Jumilla es reformar una moción de Vox: una mona anticonstitucional vestida de respetable seda administrativa, pero mona.

Hubo quien dijo que gobernar con la ultraderecha serviría para que aceptara leyes, usos y costumbres democráticos, y que se moderarían. No lo han hecho, y a la vista está, en España y en Europa. En cuestión de derechos humanos, el mínimo ético exigible es el legal. A partir de ahí, y mientras no se rebase la ley, todo es campo. El PP en Jumilla dice que no menciona discriminación religiosa, pero usa la misma fórmula que Vox para proteger "usos y costumbres". ¿Cuáles? Los que nacen de la normalidad constitucional respetan ritos ajenos. Así que deben de ser otros.

Si siguiéramos otros usos y costumbres, no tan lejanos en el tiempo, el propio autor de la moción no podría disfrutar de derechos que hoy da por sentados. Este argumento es un ‘ad hominem’, claro. Y lo único que yo le deseo a don Juanan, el concejal de Vox que parió la primera moción, es lo que Jefferson articuló como esencia de la democracia: el derecho a la búsqueda de la propia felicidad. Esa búsqueda está contenida por las leyes, pero si cae dentro de ellas, no debe molestar a nadie. El derecho a la libertad religiosa debería primar sobre el uso administrativo de un pabellón de deportes, igual que debería primar la felicidad del concejal con su esposo sobre la idea de usos y costumbres que algunos de sus votantes consideran correctos y que a él, como poco, lo tendrían encerrado en el armario muerto de miedo sin poder salir.

¿Qué derecho fundamental se vio alterado, en ocasiones pasadas, por el rezo en un pabellón? Ninguno que justifique ni la moción de Vox ni la reforma del PP. Esto es política, pero no la de solucionar los problemas que Jumilla tiene, desde la sanidad a la sequía. Este tipo de política nos obliga a ocuparnos de esto —derechos fundamentales que se suponía estaban garantizados— en lugar de hablar de vivienda, salud o medio ambiente.

La política que quiere Vox, y que ha blanqueado el PP, es la del "otro": el relato del cuerpo extraño que hay que extirpar de una sociedad por una pretendida pureza. Una inquietante tradición en los nacionalismos occidentales, y cuyo extremo vemos hoy en Gaza. ¿Saben lo malo? Que si vamos por ese camino y sustituimos la ley escrita por el concepto ambiguo de usos y costumbres, un día podemos ser señalados como monos que no merecen vestir seda. Y cara de monos se nos va a quedar cuando descubramos que, ahora, el otro somos nosotros.

Suscríbete para seguir leyendo