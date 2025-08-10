Jumilla y el Estado aconfesional

Las cosas son como son y, al margen de otras explicaciones, lo primero que se debería explicar es cómo un solo concejal -Juan Agustín Carrillo Navarro, de Vox- fue capaz de imponer a otros 10 del PP, con la alcaldesa Seve González al frente, la malhadada moción que impide a los musulmanes usar espacios deportivos para rezos masivos. Se antoja que el tema es cómo se origina semejante polémica en un Estado constitucionalmente aconfesional.

Pues esa es una gran mentira española: el Estado no es aconfesional, en contra de lo comúnmente admitido. Quien lea el Artículo 16 de la Constitución Española (CE) entenderá que tiene una redacción tramposa en su tercer apartado: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones».

Hecha la ley, hecha la trampa, pues. Resulta difícil colegir que es aconfesional un Estado en el que sigue primando el binomio autoridades religiosas y civiles y en el que las segundas se desviven por figurar bien enjaezadas junto a las primeras con atavíos parejos en toda celebración… mayormente católica. Sea esa misa de aniversario, pertinente romería, fiesta patronal del santo o santa que convenga… Por no hablar de los millones de euros detraídos de los impuestos de todos, creyentes o no, que instituciones del Estado como ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas dedican a subvencionar procesiones, romerías, semanas santas o cualquier otra manifestación religiosa católica pública y callejera.

Ese es el sentido tramposo del apartado 3 del artículo 16: mantener «las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones», lo que se plasma en soltarle la mosca a raudales a la citada religión supuestamente mayoritaria entre los pobladores de España mientras se regatea, se ignora y niega trato igualitario a otras confesiones. Y escribo «supuestamente» porque los institutos de opinión reflejan una desafección creciente y clara hacia la creencia dirigida por el Papa de Roma que hace dudar de que siga teniendo el carácter abrumadoramente mayoritario que interesadamente se le atribuye.

Aunque socialmente siga estando muy bien visto, por establecido, mantener las apariencias dando "sentido" católico a todo tipo de celebraciones, así como a actos estrictamente privados como bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios, velatorios y sepelios, mientras los pocos que dicen ser "auténticos" cristianos se escandalizan bíblicamente por las prácticas políticas y sociales de sus píos gobernantes.

Todo esto no es mi más ni menos que consecuencia de que los egregios "padres" del texto aprobado en referendo en 1978 fueron incapaces de recoger el principio de separación de la Iglesia católica (y de las demás) del poder del Estado, tan viejo como que data de la Revolución francesa de 1789. Así, se da pie a que el cinismo de acogerse a unos principios que casi nadie practica se transforme en presión discriminatoria y excluyente para "defender el carácter católico de la Nación española", como en Jumilla.

Si los seglares se atreven a tanto, no iban a ser menos los ensotanados. La dizque solidaria reacción de los jefes católicos de la Conferencia Episcopal (no confundir una CE con otra) se empaña cuando, tras rechazar la "discriminación" a los musulmanes "que no puede darse en sociedades democráticas", exige a renglón seguido "reciprocidad a los Estados de confesión islámica que persiguen o ponen trabas a los cristianos", que son "los creyentes más perseguidos del mundo". Pues eso: ¡Santiago (Abascal) y cierra, España!

La polémica será recurrente mientras no se aplique taxativamente la separación de poderes y, sobre todo, mientras esa religión que se piensa mayoritaria no sea capaz de mantener sus cultos por sí misma, como las otras, no invadir el terreno público común a todos los ciudadanos, cumplir sus obligaciones fiscales y renunciar a sus privilegios, como hijos que dicen ser de su buen Dios que todo lo ve y todo lo sabe: como Alá.

