De la cacería a la cruzada

De la cacería de Torre Pacheco hemos pasado en un plisplás a la cruzada de Jumilla. Ya no se trata de ‘defenderse’ ante un estado de inseguridad ciudadana (pretexto perverso de los agitadores, arengados por Vox, que fueron quienes en realidad crearon días de inseguridad en el pueblo); ahora es un ataque unilateral, preventivo, sin percha alguna de la que colgar una reacción frente a algún signo de agresividad ajena. Lo que pretende la moción de Vox en Jumilla, acatada en lo básico de su intención por el PP como moneda de cambio para la aprobación de los presupuestos municipales, es provocar el conflicto, incrementar la tensión y generar reacciones que excusen su política frontal contra la inmigración musulmana.

Si hay una normal y respetuosa convivencia, les conviene alterararla para sacar del armario conceptos de la España nacionalcatólica, resucitar a los Reyes Católicos y proclamar una nueva Reconquista. Hacía décadas que no escuchábamos la palabra ‘cristiandad’, prácticamente desde que superada la adolescencia dejamos de leer El Capitán Trueno. De paso, queman virtualmente montañas de libros de Historia para convertir a ciudadanos desavisados en espontáneos historiadores de oído que lucen su ignorancia en las redes sociales para avalar la consigna de la intolerancia y la expulsión.

De Torre Pacheco a Jumilla hemos pasado del señalamiento al moro como delincuente estructural a la atribución de un intento de minar nuestras costumbres por la práctica pacífica y ordenada de las suyas. Esto último introduce una mayor gravedad, pues ya no se trata de generar actitudes de rechazo por hechos coyunturales sino de prevenir una invasión silenciosa que acabará suplantando nuestra maravillosa civilización.

Debe ser que nuestra civilización es maravillosa, pero tan frágil que no soporta la práctica de los ritos religiosos de otras. Y esto a pesar de que la Constitución española garantiza plenamente la libertad de culto para cualquier creencia. Vox, que va de constitucionalista, se salta ese capítulo, y sus teóricos aluden a que los cristianos no obtienen reciprocidad en los países de origen de los inmigrantes que aquí celebran la Fiesta del Cordero. Bien, pero ¿no habíamos quedado, según su propio relato, que nuestra civilización es superior precisamente por eso? Si copiamos la intolerancia ajena estaríamos destruyendo nuestro sistema de valores. No hace falta que lo hagan los ‘invasores’ musulmanes; ya se adelanta Vox a hacerlo por ellos.

Somos cristianos, católicos, apostólicos y romanos, base cultural según los predicadores de la extrema derecha de nuestra avanzada y superior civilización. Pero cuando un papa, genuino portavoz de Dios en la tierra, dispara la alarma sobre las miles de muertes de inmigrantes en su trágica aventura de cruzar los mares con letal precariedad y sobre el desamparo de quienes lo consiguen, lo tachan de comunista, justo porque se expresa como sin duda habría hecho su líder, Jesucristo.

El presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, tampoco se percata de que cuando pone reparos a la declaración de la Conferencia Episcopal, que pide que no se censuren las manifestaciones religiosas de los musulmanes, incurre en lo mismo que les critican a éstos, es decir, que no dejen resquicios entre política y religión. Antelo, pues, se erige en portavoz político a la vez que en intérprete del discurso religioso que habría de oponerse a las prácticas musulmanas. Vox representa así a los dos estamentos, la Iglesia y el Estado, lo mismo que no les place de los musulmanes.

En el caso de Jumilla, con aparente menor impacto por no mediar violencia física, se han conjugado por la clase política gobernante todos los vicios insoportables en una sociedad libre y abierta, esa civilización que habría que preservar: la islamofobia, la xenofobia, el racismo y la aporofobia, más la intolerancia religiosa y la recuperación del espíritu de cruzada. Todo esto envuelto en apelaciones a «nuestras tradiciones y a nuestra identidad», difundiendo el miedo al extraño, que es el primer acicate para destruir la inercia natural a la convivencia.

Vox está en la fase de pasar de las palabras a los hechos, y para asentar su crecimiento precisa de una perturbación social continuada, que de no existir, provoca. Jumilla es solo una etapa. Lo peor es que está arrastrando al PP a su ideario, de manera que ya es difícil apreciar en la práctica la diferencia en el grado de radicalidad. El PP se quería comer a Vox, pero empieza a ser devorado ideológicamente por éste. Ahí está la madre del cordero.