Autovías carísimas y migas en verano

NOTICIA SECUNDARIA. Parece ser que Mar Flores y su hijo Carlo estaban a matarse, pero el muchacho ha tenido un zagalico, bueno, él no, su pareja, que se llama Alejandra, y la relación con la mamá ha mejorado mucho. A ustedes a lo mejor no les interesa esta noticia, pero ha salido en las revistas y hay que estar al día, oiga.

CARÍSIMO. El jueves conduje por la Autovía de pago Cartagena – Alicante. Para recorrer 14 kilómetros de ella tuve que pagar dos peajes de 4.85, y como volví dos horas después, otros dos. Es decir, que ir y volver me costó materialmente 20 euros. Lo considero carísimo, casi una estafa, porque la alternativa es meterte por el interior, lo que te suma media hora al recorrido, o por las carreteras más cercanas al mar, totalmente petadas de coches y de atascos, como puede comprobar cualquiera. 20 euros es mucha pasta para 14 kilómetros. Una p… barbaridad.

UN GRAN PROBLEMA. Mi compañero de viaje a mí hablando de los 20 euros, 14 kilómetros, ida y vuelta: «Hoy te cabreas tú porque consideras esto un sacacuartos. Imagínate yo que trabajo en esta costa y he de moverme materialmente a diario por la Autovía. En invierno es más barato, unos 2 euros y pico, pero en cuanto ven venir a los turistas y veraneantes lo suben a 4.85. Yo, a veces, me meto por las carreteras secundarias, pero eso te hace perder media hora en un recorrido corto y no siempre dispongo de ese tiempo. Y por la misma situación pasamos todos los centenares de personas que trabajamos en la zona. Porque esto nos cuesta 100 euros a la semana y eso no lo resisten nuestros sueldos. Es un problema bien gordo».

CARO VERANEO. Una mujer a otra, en la calle: «Me han dicho que alquilar una casa para vacaciones en Cabo de Palos cuesta 2.500 euros por 15 días».

ABSOLUTAMENTE RECHAZABLE. Qué vergüenza lo de Jumilla, oiga. Y qué pena como alguien que ha nacido en esta Región. Otra vez, en nada de tiempo, después de lo de Torre Pacheco, nosotros en las primeras páginas de todos los medios de comunicación de España y abriendo los informativos de radios y televisiones por un tema de desprecio, de posible calificación de odio a los emigrantes. Qué absurdo, además, quitarles a los que tienen una religión diferente a la nuestra la posibilidad de rezar donde siempre lo han hecho, dos veces al año. La alcaldesa, del PP, puede decir misa, pero quedará para la historia como la persona que aceptó ese chantaje y llevó a cabo una acción anticristiana, saltándose la Constitución, y siendo objeto de la crítica más dura de cualquier persona sensata en todo el país.

APLAUSOS. Esta semana la Iglesia Católica ha tenido un par de actuaciones que ha aplaudido una gran mayoría de españoles. Por un lado, un cura de Valdepeñas les leyó la cartilla a sus feligreses en una misa diciéndoles que, si contrataban a un emigrante por 50 euros 8 horas, no podían hacerle trabajar 12, que debían pagar las horas extraordinarias. Y que había que darles un sitio para vivir donde también pudieran vivir, ellos, los jefes. Y más cosas. Y el otro buen detalle lo han tenido los obispos que han salido a defender la libertad de culto y a criticar lo ocurrido en Jumilla. No pueden aceptar un comportamiento así contra los que tienen otra religión. Es que esto ha sido algo inaudito. ¿Cómo pueden los del PP de Jumilla haberse tragado este sapo?

DIFERENCIAS DE ASPECTO. Un hombre mayor a otro –están sentados en un banco del paseo marítimo, son las 8 de la tarde y observan a la gente pasar. «¿Te has dado cuenta, Paco, de que casi todos los jóvenes que pasan tienen cuerpos de gimnasio? Ya ves tú, cuando nosotros éramos jóvenes y llegaba el verano, y nos quedábamos en bañador, el que no tenía el pecho hundido, tenía las piernas delgadillas, o el culo gordo». «Es que nacimos en la posguerra, Pepe».

MIGAS EN AGOSTO. El jueves fue el cumpleaños de uno de mis nietos, el más pequeño, que cumplía 16. Se le preguntó qué comida quería para su día y respondió que migas. Así que el jueves comimos migas, con sus tropezones, su caldo picante, su uva, etc. (lo del «caldo picante» es un acompañante de las migas en Caravaca). Alguno de ustedes pensará que esta no es una comida para el mes de agosto, pero puedo decirles que estaba muy buena y que nos sentó bien.

NUNCA LO HABÍA ESCRITO. Venga, voy a decirlo, tengo 10 preciosos nietos, 5 chicas y 5 chicos, la mayor, 26, y el más joven, 16. Son fundamentalmente buenas personas. Una bendición, de verdad.

SERIE. He comenzado a ver una serie inglesa que está muy bien. Se llama Vera, y va de policías investigando crímenes. Ya sé que hay mil, pero ésta es buena de verdad y han hecho un montón de episodios. Lo curioso es que la actriz protagonista ha trabajado en la serie durante 14 años y tenía 65 años cuando empezó, o sea que en los últimos tendrá 79 y ahí seguirá, espero, si es que llego a verlos, investigando asesinatos. Ella es Brenda Blethyn y la recordarán en cuanto la vean porque ha hecho un montón de papeles en el cine inglés, por ejemplo, era la madre de las chicas de Orgullo y prejuicio. Es una de esas personas que cae bien.

