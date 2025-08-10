El año que murió Marilyn

El tranquilo y caluroso agosto de 1962, vivido en plena pubertad, se vio turbado por la trágica muerte de Marilyn Monroe. Aquella señora rubia de sensuales curvas que a nadie dejaba indiferente. Creo recordar que fue en la revista Triunfo donde pude ver las primeras fotografías del mito que nació aquel trágico 4 de agosto. Desde que la actriz perdió la vida, los interrogantes sobre las posibles causas de su muerte no han cesado. Aún hoy se plantea si fue un suicidio, un asesinato o si falleció como consecuencia de una sobredosis de barbitúricos voluntaria o no; saliendo a relucir la amistad de Marilyn con los hermanos John y Robert Kennedy. Se especuló con el posible asesinato para proteger al entonces presidente de los Estados Unidos, incluso se habló de un extraño pinchazo entre los dedos de un pie del mito fallecido.

Lo cierto es que aquellas imágenes de la bella actriz muerta a los 36 años me impresionaron, tumbada en la cama entre sábanas, nada tenían que ver con la belleza y la simpatía que admiré en la genial película 'Con faldas y a lo loco'.

Aquel año de 1962 estuvo cargado de noticias que llenaron las portadas de la prensa: la boda del entonces príncipe Juan Carlos con Sofía de Grecia en Atenas; la inauguración por el Papa Juan XXIII del Concilio Vaticano II, en donde se pondrían en marcha las reformas eclesiásticas acordes con los nuevos tiempos, que serían uno de los ejes principales del citado Concilio. Qué decir de la carrera espacial; 1962 fue el año en el que John H. Glenn se convirtió en el primer norteamericano puesto en órbita a bordo del ‘Friendship 7’ , en dura competencia con la Unión Soviética y la gesta realizada por Yuri Gagarin.

La instalación de cabezas nucleares soviéticas en Cuba colocó al mundo al borde de la guerra atómica. Estados Unidos puso en marcha el bloqueo naval de la isla y amenazó con tomar represalias contra la Unión Soviética. La firmeza del presidente Kennedy y la intervención de la ONU disuadieron a Nikita Kruschev, que retiraría sus bases y misiles de Cuba.

Ajenos a aquel mundo convulso, los de aquí volvimos a evocar aquella escena de la rejilla del metro de Nueva York de la rubia y explosiva Marilyn Monroe, en las tórridas tardes de muchos veranos por llegar. Veranos de bicicleta, pandilla y picú, en el que sonaba la voz de un imberbe muchacho granadino, llamado Mike Ríos (luego sería Miguel), los microsurcos cantaban a las piernas flacas de 'Popotitos', que competían en ritmo con Manolo y Ramón, un dúo catalán ataviado con extravagantes jerseys rojos, a lo Troy Donahue en la película 'Parrish', que la mayoría de los jóvenes de entonces no podían adquirir en los murcianos almacenes ‘La Alegría de la Huerta’. Rocío Dúrcal en sus películas nos deleitaba con la melodía de 'Canción de juventud' y Marisol seguía con su media docena de canciones compuestas por Augusto Algueró en 'Tómbola'. La música del Reino Unido se imponía con los éxitos de Cliff Richard y su grupo, Los Shadows.

Aquel verano del 62 mantenía aromas a tortilla francesa, a sardinas, a pipas de girasol y a gritos de madre llamando a comer o cenar. Luego, a media tarde, sería la hora del guateque, ambientado con sabores de refrescos de cola, naranja y limón. Los guateques, muchas veces improvisados ante la ausencia de los progenitores, llenaron nuestras vidas en verano. La música inundaba las jóvenes cabezas y los pies se hacían incontrolables a la primera nota. Los guateques fueron un invento de nuestros padres para mantenernos controlados, aunque no lo queramos reconocer. Se bailaba por igual suelto que agarrado. Desde Francia, Aznavour nos cantaba lo triste que estaba Venecia; Johnny Hollyday, Silvie Vartan y Jac Dutron se hacían de oro con el 'Twist'. Adamo ponía sus "manos en nuestras cinturas", Hervé Vilard decía que 'Capri c’est fini'; Paul Anka nos volvía locos con su 'Diana' y Frank Sinatra propiciaba el baile lento con sus 'Extraños en la noche'.

Todos ellos pasaron a la historia ante la llegada The Beatles y 'Qué noche la de aquel día' y por supuesto Los Brincos, dando marcha al cuerpo con Flamenco. Sí, 1962 fue un año lleno de acontecimientos. Fue aquel verano en el que nos dejó el arte y la belleza de Marilyn Monroe, de la que se dijo que nunca fue feliz. Ella murió y nació el mito.

