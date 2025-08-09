Una comida con títulos

La semana pasada varios amigos comimos con un viejo político, ahora ya jubilado. Estamos celebrando estas comidas un par de veces al año desde hace treinta. Antes éramos uno más, el gran periodista y entrañable ser humano, Juan Redondo, que ya falleció. El plan de estas comidas ha sido siempre el mismo, pasar un buen rato, analizar la situación política regional, compartir la información que poseíamos cada uno, etc., y he de decirles, que así, a lo tonto, a lo tonto y juntándolo todo, nos hemos levantado siempre de la mesa con unos conocimientos bastante profundos, y, sobre todo, con unos análisis serios y sin condicionantes ideológicos, aunque esto último es difícil de medir.

En esta ocasión, uno de los temas que pusimos sobre la mesa fue el de las titulaciones de los políticos, y recordamos que, al principio de la democracia, la formación de los hombres y mujeres que militaban en los partidos y ostentaban cargos era muy variada. Lo mismo te encontrabas a un consejero de Cultura que era médico, que un diputado arquitecto o farmacéutico, o un albañil (hubo un yeclano de esta profesión tan manual, con su escaño en la Asamblea, que era una gran persona; sus intervenciones siempre se escuchaban con gran respeto) y otra gente sin titulación superior alguna, pero listos como el hambre. Y también había mucho profesor, desde enseñantes de críos pequeños a personal de la Universidad. En realidad, gente que solo se dedicara a la política desde su más tierna infancia, como hay tanta ahora, era escasísima. O sea que materialmente todos, si se les hinchaban las narices o se peleaban con los que mandaban en los partidos, se dejaban el puesto y se volvían a su trabajo. Esta situación duró bastantes años, y luego cambió, como es comprobable.

Yo mismo apunté durante la charla que en varias ocasiones he escrito perfiles de políticos en este periódico y en algún otro sitio, y que para eso he tenido largas conversaciones con ellos, muchas de ellas en mi estudio, y está claro que ese ambiente con olor a pintura y rodeado de cuadros daba lugar a una cierta sinceridad en la comunicación. Así que, hablando de currículos, es verdad que en algún momento he detectado una cierta proliferación de títulos de la misma carrera para un grupo de políticos, por ejemplo, la de Turismo, aunque no tengo la menor duda que eso es debido a un tema vocacional. Quiero decir que a muchos o muchas les entró el deseo ardiente hacia esta especialización de atender a los turistas. También es cierto que en algún momento he observado que había muchos títulos salidos del mismo sitio y en corto tiempo, pero eso es una casualidad y que quizás sean todos de la misma edad, digo yo.

Otro tema que tratamos en esta comida fue el de la situación actual del PSOE en la Región. Todos estábamos esperando que, con el nuevo secretario general, Francisco Lucas, el partido floreciera, pero nos daba a los comensales la impresión que todavía sigue un poco en plan capullo, el partido, es decir, que no se abre a la sociedad como una flor. Es cierto, citaba uno, que estar en la oposición es muy difícil, pero quizás deberían tomar nota de la oposición que le está haciendo el PP al PSOE en el Congreso, a sangre y fuego, y a lo mejor florecían. Aunque otro opinó que a veces las cosas que decían algunos portavoces del Congreso ejerciendo la oposición daban un poco de asco. ‘Pero les funciona’, añadió un tercero. ‘Sí, pero hay que tener muy mala sangre para meterse con la familia de los contrincantes’. En ese momento pasamos a hablar de otra cosa.

Entonces uno sacó el tema de la ideología, de las derechas y las izquierdas y cómo han evolucionado. Como yo soy tan mayor, les dije que, al principio de la democracia aquí en nuestra Región había políticos en ejercicio que eran franquistas profundos y otros que eran comunistas de verdad, pero de verdad absoluta. En ambos casos, con los años, se fue notando que se suavizaban. Uno de ellos que según se decía llevaba pistola, parece ser que abandonó esta costumbre, y hubo otro que estaba en contacto permanente con Rusia, pero luego se desengañó. ‘Ahora parece que ha vuelto el extremismo, ¡maldita sea la hora! Dijo el viejo político.

