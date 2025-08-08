Una noche con Párraga

En más de una ocasión he contado como durante mi infancia era más o menos habitual ver películas con José María Párraga.

Las noches del fin de semana mis padres solían ponernos, a mis hermanos y a mí, la tele en nuestro cuarto para que cogiéramos el sueño y Párraga, uno de los asiduos a las veladas que papá y mamá organizaban y que frecuentaba buena parte del artisteo de la época como Perico Pardo, Elisa Séiquer, Lolo, Pepe Claros o Barbara Carpi, solía escaparse del salón y refugiarse con nosotros para disfrutar de la película. Sus favoritas, como las mías, eran las de los Hermanos Marx.

Recuerdo con nitidez que sus carcajadas eran tan escandalosas y desternillantes que a menudo despertaban a mi hermano pequeño que, por lo general, solía ser el primero en quedarse frito. Algo que a veces mi madre le reprochaba y le advertía que si volvía a ser tan escandaloso lo mandaría de vuelta al salón con el resto de invitados. Aunque, por lo general, las advertencias no servían para nada y Párraga solía reincidir.

Junto a Una noche en la ópera nuestra favorita era, en eso coincidíamos con el maestro, Sopa de ganso. Obra maestra dirigida por Leo McCarey que ha pasado a la posteridad por ser unas de las comedias más hilarantes y divertidas de todos los tiempos y que nos cuenta la historia de la surrealista República de Libertonia, gobernada por el caótico Rufus T. Firefly al que da vida un Groucho que muchos quisiéramos como presidente, amenazada por la vecina Sylvania, país lindante que quiere invadirlo. Supongo que algo les sonará el tema…

Y es que Sopa de ganso, que por cierto podremos disfrutar hoy junto a Una noche en la ópera a eso de las 21:30 en el Parque Fofó, dentro del ciclo Cine bajo las estrellas organizado por la Filmoteca, barnizada con esa capa de humor absurdo, surrealista y mordaz que tan bien define a la filmografía de los Marx , se hace eco de la actualidad de la época criticando al poder autoritario, los conflictos bélicos y la lógica absurda que a menudo rige la política. Temas que, desgraciadamente, siguen hoy en día de rabiosa actualidad.

No en vano la película fue estrenada en 1933 durante la Gran Depresión mientras los regímenes autoritarios de la vieja Europa cocinaban a fuego lento las políticas que años más tarde eclosionarían constituyendo el corpus del nazismo.

Hoy no será una noche cualquiera. Esta noche, entre risas y estrellas, invocaremos al maestro convirtiendo su homenaje en ritual, y Párraga sonreirá desde el lugar donde se reúnen los genios y el arte y el humor son eternos. Porque sí, la sesión doble que la Filmoteca ha programado para hoy va dedicada a él. A su carcajada contagiosa y a ese cine en blanco y negro que nos hizo crecer y ser mejores personas.

Yo no me lo pensaría e iría hoy a la Filmoteca a disfrutar de los Hermanos Marx y de Una noche con Párraga.

Suscríbete para seguir leyendo