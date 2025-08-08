Cosas del verano

Si algo tenemos en Murcia es calor y que todos nos damos cuenta de que ha llegado el verano. Aunque pasen los días hasta la feria de septiembre, que seguirá haciendo calor, nuestro rompehielos con los amigos es el mismo mantra a diario: «¡Qué calor hace hoy!». Y es que con el verano llegan los días más largos, los calores, las vacaciones y la posibilidad de viajar o de simplemente playear. Y digo la posibilidad porque no todos pueden. Con el verano aumentan las temperaturas y se experimenta un mayor deseo sexual.

Se agradecen estos días de descanso para poder pasear, pasar el día en la playa o la piscina, visitar a algún amigo con alguna de esas dos sensaciones, practicar deportes acuáticos o simplemente relajarse y pasar calor. Son días de leer más, ir al cine de verano y de disfrutar de las fiestas de los pueblos. Qué sentido tendría que las fiestas patronales de Los Alcázares se hiciesen en diciembre. Ninguno, ¿verdad? Por eso se celebran en verano. Y porque además su patrona, la Virgen de la Asunción, es el 15 de agosto, aunque durante los dos meses hay muchas y variadas actividades.

Pero no todo es malo, puede ser peor todavía, porque la exposición al calor excesivo influye en el envejecimiento fisiológico y las enfermedades. Los golpes de calor son la primera causa de defunción relacionada con el clima y pueden agravar enfermedades como la diabetes o el asma. Si analizamos datos actuales, hasta ahora más de 1.500 muertes son atribuibles al calor, un 42% más que el año pasado, según los cálculos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), dependiente del Ministerio de Sanidad.

Luego están los que son denunciados por meterse al mar con bandera roja, poniendo en peligro su vida y la de los socorristas; sepan ustedes que pueden ser denunciados. Generalmente son infracciones graves, según la ordenanza del municipio, y las multas oscilan desde los 750 a los 1.500 euros. En España nos falta mucha cultura y valores en prevención, no valoramos nuestra propia vida, una bandera roja es como un semáforo en rojo, si lo rebasas puedes morir o provocar que otros mueran. Más de 300 personas han muerto ahogadas en nuestro país hasta finales del mes pasado, lo que supone el peor dato de la última década en los siete primeros meses del año. En España, el perfil del ahogado es 70% hombres (30% mujeres), con edad superior a 55 años, que mueren en una playa sin vigilancia de la costa de Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana o Canarias (es el orden del número histórico de ahogamientos fatales). Y también debe preocuparnos que los niños de hasta cuatro años suelen ahogarse frecuentemente en piscinas particulares por falta de supervisión y durante la sobremesa (de 15 a 18 horas), mientras que los adolescentes suelen ahogarse en entornos naturales como playas, ríos o pantanos.

El verano también tiene sus olas, pero de calor. Esta semana, por ejemplo, no nos hemos librado de ella. La AEMET ya ha avisado y la amenaza es que se prolongue hasta la semana que viene, con temperaturas que rondan los cuarenta grados en la Región. Hasta en el infierno pasan menos calor que nosotros.

¿Y el tema de poner la sombrilla en la orilla de la playa a las siete de la mañana? Con la fresca del inicio del día. Pero para aprovechar la ola de calor me bajo a las doce del mediodía y si hace falta me quedo allí hasta las tres de la tarde sin comer, para meterle al cuerpo la máxima cantidad de moreno que se pueda, ajenos a las enfermedades en la piel que puede producir la exposición al sol a determinadas horas.

Cuidado con esta práctica porque te puedes quedar con el tenderete puesto y vacío cuando bajes a la playa, ya que cada vez más municipios regulan en su ordenanza municipal la prohibición de ocupar la arena con sombrillas y demás útiles veraniles en ausencia de sus ocupas. A veces es más fácil ocupar una casa que un hueco en la orilla del mar en primera línea. La solución, madrugar. Siempre respetando la Ley de Costas, las ordenanzas y la autoridad de la suegra y esposa, que son en realidad las que mandan.

Y qué me dicen de las colas que se forman en los hoteles en la entrada a la piscina para ocupar las hamacas. Estamos enfermos, tomamos vacaciones para disfrutar y hacemos todo lo contrario, vivir estresados. Después llegaremos al restaurante a comer y querremos que nos sirvan enseguida, los primeros y como si estuviésemos solos. Los bufetes libres son de mis favoritos para observar la mezquindad humana, llenar y llenar platos de comida que no vamos a comer. Luego firmaremos el manifiesto contra el hambre de Manos Unidas. Mira a tu alrededor, no cabe un alfiler, el trabajo se multiplica en estas fechas precisamente porque todos estamos en el mismo sitio, de veraneo. Si quieres tranquilidad vete al centro de Madrid, en agosto, claro está. Qué gusto daría subirnos a un barco a gastos pagados y formar una fiesta de esas que monta el chaval este del Barcelona y de la Selección que tan buenos goles mete, sin importarle la edad, sí, el Lamine Yamal, qué crack. Siempre tuve un sueño, casarme en alta mar.

Estos días nos damos cuenta de que tenemos familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestras mascotas… Y cuidado con ese roce porque no siempre el roce hace el cariño. En verano aumentan los divorcios y otras separaciones, especialmente en septiembre, porque no todo el mundo está acostumbrado a aguantar los derechos del otro, y derechos, que también son defectos, todos tenemos, absolutamente todos, solamente tenemos que reconocerlos.

Y el lector dirá: «¡Hasta el gorro del verano estoy ya! ¡Qué ganas de volver al trabajo!». No creo, pero quedan dos suspiros más para tener aquí la Navidad y estar felicitando el año nuevo.

