Mesopotamia y su aportación a la humanidad

El agua, recurso ambivalente que ofrecían los ríos Tigris y Éufrates; la invención de la ciudad y de la escritura (3200 a.C); la realeza; la justicia; la religión y la muerte. Se trata de los siete asuntos que para Juan Luis Montero Fenollós configuran esa primera civilización de la humanidad, fruto de una compleja realidad geográfica, multicultural y multiétnica reconocida como Mesopotamia y que protagonizan el libro Mesopotamia. La tierra de Gilgamesh (NUN, 2025).

Montero, nacido en Lorca, ha forjado una carrera profesional encomiable: es profesor titular de Historia Antigua en la Universidad de A Coruña y ostenta reconocimientos institucionales de enorme prestigio. Con una trayectoria de más de treinta años como arqueólogo en tierras del Próximo Oriente antiguo, condensa en este libro importantes hallazgos históricos y culturales, y lo hace consiguiendo un equilibrio, siempre delicado, entre el rigor científico y -parafraseando a Ortega y Gasset- la cortesía de la comunicación. Decir que es un libro de divulgación simplificaría su alcance. Desde la perspectiva del investigador-escritor se trata de una experiencia hermosa que tal vez muchas personas dedicadas a la investigación en cualquier ámbito habrán sentido: cómo el conocimiento reposado, guiado por una forma de amor hacia el mundo, moviliza tu energía y provoca el deseo de compartir más allá de los especialistas algo muy valioso. Así considerado, este libro es un acto de generosidad y una prueba de que el conocimiento, hoy medido, pesado y tasado como una mercancía cualquiera, es una energía humana que nos permite experiencias significativas. Desde la perspectiva del lector es un viaje: una inmersión mental en un mundo lejano que tácitamente nos acompaña. Mesopotamia, en apariencia lejana en el tiempo, es más cercana de lo que pensamos.

Sobrevolando los temas que estructuran el libro destaco cómo el origen de la civilización concentra una cantidad y heterogeneidad de experiencia humana que, en el transcurso de varios milenios a.C., dio lugar a creaciones extraordinarias, entre ellas, una forma de vida en torno a una nueva organización denominada ciudad, y la escritura, que para el autor desdibuja los límites entre la Prehistoria y la Historia. La vida en la ciudad se vio acompañada de objetos, productos y discursos novedosos que hoy siguen vigentes: la cerveza y cuencos apropiados para tomarla, el pan, agudos y divertidos proverbios sapienciales… La escritura, inicialmente con fines contables, evolucionó hacia un sistema fonosilábico que permitió posibilidades amplias de expresión a partir de una cantidad finita de signos, acorde con la mayor complejidad de la vida social.

La epopeya de Gilgamesh, subtítulo del libro, es la primera obra literaria conocida, escrita en tablillas de arcilla -tecnología del contexto- con el sistema de escritura cuneiforme. En ella se da forma a la muerte como problema existencial y acontecimiento cultural. Gilgamesh, rey de Uruk, busca la inmortalidad y se topa de frente con la sabiduría. A ver quién no se ha descubierto alguna vez en este iniciático viaje.

