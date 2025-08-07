Opinión | Hablando al aire

Jazz en Cieza

El Club Atalaya, el Ateneo ciezano, está que se sale. Con una programación atractiva y desbordante, gran asistencia de público y excelente crítica ciudadana, la asociación cultural se ha propuesto cubrir vacíos que las instituciones municipales ignoran. Tras un exitoso I Festival de TeatroPatio en julio, viene este fin de semana el II AtalaJazz, y dentro de unos días, la XXXIV Semana de Cine Mágiko. La cultura y el Club comparten una larga historia de complicidades que se remonta a los años 60 del siglo pasado y que se renueva sin cesar. Dixieland Train y sus sonidos de la negritud; Katjazz con toques de swing, blues o funk; Southern Jazz Circles, un magnífico trío del que forma parte el prometedor pianista ciezano Pedro Rodríguez; y Celia Aroca con su imponente voz en la jam session, protagonizarán los tres días de música en directo y bajo las estrellas (6,7,8 de agosto). Gracias al Club Atalaya, a sus socias y socios, por hacer posible que, con su esfuerzo colectivo, la ruta del mejor jazz pase de nuevo por Cieza.

