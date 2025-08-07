La frase y las vacaciones

«Las vacaciones están sobrevaloradas», dijo. Lo dijo como quien cree que inaugura una idea cuando apenas está desempolvando un tópico con pretensiones de lucidez. Lo dijo sin pestañear, con el cuello de la camisa sin una arruga, como si el sudor y la fatiga le fuesen ajenos. Como si descansar fuera una manía antigua, una superstición improductiva. Como si la siesta —esa herejía ibérica de la lentitud— no hubiese sostenido más país que ciertos patriotas de tertulia, los que ondean banderas como quien agita un mantel usado.

Pero lo más inquietante no fue la frase. Fue el eco. Esa sucesión de cabezas que asintieron, ese murmullo cómplice de quienes ya han asumido que parar es de flojos. Como si el descanso exigiera la misma discreción que un bostezo en una videollamada que se alarga más que la jornada.

Según el Ministerio de Sanidad, España lidera el consumo de ansiolíticos en Europa. Se trabajan más de 38 horas semanales —más que en Alemania— y se duerme regular, o directamente mal. Se entrega todo: el cuerpo, el tiempo, los datos. Como quien deja una ofrenda en un altar que no se ve. Y cuando por fin uno se detiene, lo hace con culpa. Culpa por parar. Culpa, incluso, por vivir.

La frase, como tantas que se lanzan desde arriba, cayó con la ligereza de lo impune. Como cae el polvo en agosto: sin viento ni escándalo. Tal vez porque ya hemos interiorizado la lógica del algoritmo: producir es virtud, detenerse es sospechoso. Y quien quiera vacaciones, que las merezca. A base de abdominales emocionales, flexiones ideológicas, o una sonrisa de emprendedor sin tregua.

Mari Ángeles no ha leído a Byung-Chul Han. Pero lo ha entendido, sartén en mano, desde hace once veranos en un chiringuito de Los Alcázares. Fríe sardinas como quien descuenta los días con aceite recalentado y una dignidad que no cotiza en bolsa. Ana, doctora en el hospital Santa Lucía de Cartagena, atraviesa pasillos donde brotan camas como parte del parte meteorológico del colapso. La gestión ya no es política: es algorítmica. Las decisiones las toma un sistema que calcula pero no descansa. Y ellas tampoco. Hace tiempo que dejaron de pensar en septiembre como alivio.

Aquí, en la Región de Murcia, el descanso no es ocio: es una línea delgada entre resistir y apagarse. El Mar Menor no muere: se retira, con la dignidad de quien ya no espera nada. Como la ternura. Como el tiempo propio. Como los mares de interior que aún respiran entre azarbes y acequias, cuando la huerta —afilando agosto en el río— sigue refrescando más que cualquier promesa electoral con aire acondicionado.

Y entonces alguien dice que descansar está sobrevalorado. Y no es solo una frase torpe: es un síntoma. Un reflejo exacto de una época que convirtió la fatiga en condecoración, la salud mental en sospecha y la pausa en una desviación improductiva.

Quizá fue solo un lapsus. Uno de esos deslices verbales que se cuelan cuando uno lleva demasiado tiempo a toda marcha, cabalgando la cresta de la oposición como si la política fuese una competición sin arcén, sin semáforos, sin domingos.

Tal vez bastaría con que bajara aquí, al sur de su discurso, donde el mar ya no promete nada, pero aún consuela. Al Mar Menor. No para inaugurar pancartas ni anunciar que partido de enfrente carga con la cola del demonio. Solo para estar. Para sentarse sin hablar. Para mirar sin ser mirado. Para descubrir, quizá, que zanganear sin culpa es una forma postmoderna —y casi revolucionaria— de cuidar lo que todavía no se ha roto.

A ver si así se le pasa el susto de que haya gente que, de vez en cuando, también necesita vivir. Un lapsus, quizá por falta de descanso.

