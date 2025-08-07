Diario estival de un chico otoñal (07/08/2025)

1 TERROR. En las noches afloran mis terrores nocturnos. Me veo con una chepa de dromedario que no me permite tumbarme bajo la sombrilla como el resto de los bañistas que, para mayor escarnio, me quieren pasar por la susodicha chepa, el décimo de la lotería con mucho disimulo.

2 GRABACIONES. Creo que Koldo no era un buen amigo. 20.000 grabaciones de conversaciones entre sus dudosas amistades así lo ponen de manifiesto.

3 AUDREY. Descubro quién es la estrella a imitar de Yolanda Díaz; sin ninguna duda es Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes. La vicepresidenta le trae un aire, sí.

4 PREOCUPACIÓN. Me preocupa José Luis Ábalos, ha adelgazado una barbaridad. Los asuntos amorosos son así. Ya lo decía mi director espiritual en sus consejos: te podías quedar hasta ciego con los excesos lujuriosos en soledad o en compañía. ¡Castidad, José Luis, castidad!

5 ABANDONO. Me encuentro muy solo. Mi muñeca inflable me ha abandonado. Se ha ido con mi mejor amigo, que la invita a gambas a la plancha. Lo entiendo, yo únicamente la invitaba a ensaladilla.

6 PLAYA. Todos en la playa ríen, disfrutan y se bañan en alegre algarabía; todos menos yo que no me baño. Paso las horas con mi guitarra, ahora canto reggaeton. Las letras son muy profundas e incomprensibles, puedo insultar a quien quiera sin que entere. Puro sentimiento.

7 TRAJES. Algunos políticos del PP me producen cierta claustrofobia con sus americanas estrechas y rabicortas, que parecen confeccionadas para sus hermanos pequeños. Qué decir de los pantalones pitillo. Rufián los imita en vano intento. Los veo y me producen sensación de profunda asfixia.

8 PATRICIO. Me cruzo con un diputado regional del PP cuyo nombre omitiré, no lo he reconocido; iba sin su tradicional pelo engominado; me pareció un socialista con pelo a lo afro. Puede que fuera de incógnito a tomar el baño.

9 ANATOMÍA. ¿La próstata flota? Es la pregunta que me hago. Cuando me zambullo en las procelosas aguas mediterráneas, mi cuerpo recibe un empuje vertical y hacia arriba que hace que mi cabeza se vaya al fondo y mis piernas y partes inguinales salgan a la superficie. ¿Será que me pesa la cabeza? No sé.

10 AUSENCIA. ¿Siguen existiendo las cigalas de tronco y la gamba roja o se han extinguido ambas especies? ¿Y las angulas con ojos? ¿Y los percebes? Me deprimo ante la ausencia de bichos tan entrañables y de mi gusto.

Suscríbete para seguir leyendo