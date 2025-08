El verano de una adulta mayor

Una mujer cuida de una persona mayor en una imagen de archivo / L.O.

Cuando llega la época estival siempre me saltan pensamientos sobre la soledad no deseada, la falta de geriatras en la sanidad pública, las pocas residencias públicas, que cada vez son más las privadas (o concertadas) en la Región, o las listas de espera que existen en la atención a la dependencia. Todas son reclamaciones constantes de la Federación de Pensionistas de CC OO Región de Murcia.

Pero la otra tarde, en un parque, oí comentar a un joven dirigiéndose a una adulta mayor (me parece que queda mejor que viejo, como refiere el escritor Juan José Millas en su último libro, y que yo hago mía) o persona mayor, en este caso una mujer de 91 años que iba acompañada por su hija (seguramente su cuidadora) y que andaba con dificultades, «pero si está mejor que nunca, ya quisieran muchas de su edad estar como está usted, cuidada y disfrutando del verano con su hija». No sé a ustedes, pero a mí me sonó como si esa situación fuera algo extraordinario, como si no pudiera ser lo normal. Es un derecho, no un regalo o una circunstancia sorprendente tener una vida digna en la edad madura.

La atención a la dependencia, ya consolidada como un derecho universal, (arts. 49 y 50 de la Constitución, que se refiere a la atención a personas con discapacidad y personas mayores y a un sistema de servicios sociales promovido por los poderes públicos para el bienestar de los ciudadanos) tiene prestaciones comunes en todo el Estado, pero en el marco autonómico servicios y recursos destinados son muy diferentes, incluso, en aquellas comunidades autónomas del mismo signo político.

Destacan, en este sentido, elementos tales como la lista de espera y los excesivos tiempos de respuesta que ofrecen actualmente las administraciones para garantizar el acceso al derecho; la elevada utilización de la prestación económica de cuidado familiar y la prestación vinculada a un servicio, pese a que están definidas como «excepcionales»; una intensidad insuficiente en determinados servicios profesionales (teleasistencia y servicios de prevención, principalmente); y la necesidad de reforzar el sistema de financiación vinculándolo a garantizar prestaciones de servicios profesionales de alta calidad. También cabe señalar la implementación de un plan de choque del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) suscrito en enero 2021, pero algunas comunidades autónomas donde el plan de choque no ha conseguido ningún efecto de reducción de la lista de espera, considerada en términos relativos a la población que debían proteger. Es el caso de la Región de Murcia (Fuente: Observatorio Social de las personas mayores 2024. Para un envejecimiento activo. CC OO, Fundación 1º de Mayo y Federación de Pensionistas de CC OO) donde hay 44.420 personas con ayuda a la dependencia de las que el 45,95% reciben cuidados familiares.

En CC OO defendemos que los cuidados deben ser proporcionados por cuidadores y cuidadoras profesionales, para que las mujeres se puedan incorporar al mercado de trabajo, pues en la actualidad, las mujeres son las principales cuidadoras de sus familiares dependientes.

El pasado 30 de junio se realizó el informe DEC de 2024, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, el cual ofrece una radiografía de los servicios sociales en España, destacando las fortalezas y debilidades de cada comunidad autónoma, y proporcionando datos relevantes para la mejora continua del sistema. Pues bien, en dicho estudio se contempla que el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores (sobre mayores de 75 años) es tres veces superior en Castilla y León (11,8%) que en Murcia (3,8%). De hecho, la Región de Murcia, Cantabria y la Comunidad de Madrid tienen la calificación de irrelevantes en servicios sociales

Pues ya con eso creo que queda poco por decir, pero sí, creo que no podríamos olvidar y recordarle al Ejecutivo regional lo necesario e importante del aumento por parte del Gobierno del personal en geriatría en atención especializada en nuestra Región, así como reducir (eliminar) las listas de las personas que están a la espera de la prestación de dependencia. Tome nota señora Ruiz Caballero.