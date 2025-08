Me cuenta Paco Navarro que Julio ‘el Cartones’ era un vecino de Santa Eulalia amigo de su padre, Pepe ‘el Chato’. Julio recogía las cajas de cartón de los comercios, acercaba la compra desde la plaza de abastos a alguna vecina o hacía otros recados. Con las pesetas que sacaba, se tomaba unos chatos de vino en los tiempos en que el Jumilla no era apreciado por los enólogos de sus bodegas, entre otras razones, porque en las tabernas se valoraba más la graduación alcohólica que la nota de cata.

Cuando el zagal del Chato iba a estudiar a la universidad, «pa sacarse un título y ser un hombre de provecho», ‘el Cartones’ contestaba que él tenía muchos papeles y títulos los que quisiera, con los que podía ir a cualquier lado, sin necesidad de haber pasado por la universidad. Cuando algún parroquiano insistía en saber qué papeles tenía, sacaba el carnet de conducir y decía que con él podía ir donde quisiera. Tenía también un papel doblado en ochavas y sellos estampados en tinta azul, que desplegaba y volvía a doblar sin dejar leer lo que ponía, pero para ese momento nadie se interesaba en averiguar más.

La titulitis ya era un mal de aquellos días cuando íbamos pidiendo prórrogas en la mili para terminar los estudios. Por aquel entonces, la universidad española no competía en ningún ranking internacional, tal vez porque éramos un país de segunda o tercera división o porque interesaba que la universidad estuviera al alcance de más chavales estudiosos que tener premios Nobel entre sus egresados. Para eso, nos bastaba el de Medicina con Ramón y Cajal, que para el caso valía por dos, hasta que se sumó Severo Ochoa. Más premios teníamos en Literatura, pero Echegaray casi no contaba, porque tenía más detractores que adeptos.

Para cuando la generación del baby boom llegó (llegamos) a la universidad, ni siquiera eran obligatorias las corbatas. Eso no quiere decir que fuéramos pioneros en nada. Crecimos estudiando la EGB, que ahora está sobrevalorada, porque ya entonces dejaba que desear. Recuerdo un profesor del instituto que, en vista de la cantidad de faltas de ortografía que crecían en nuestros exámenes, tantas como la mala hierba en la huerta, empezó a hacernos dictados a diario. Las estrictas normas al respecto de la universidad tuvieron que relajarse o, al menos moderarse, porque la escabechina ya era histórica sin faltas, siquiera fuera por simple cuestión de número.

Lo anterior puede llevarnos a dos conclusiones y tal vez sean erróneas: que la universidad no ha dejado de degradarse desde entonces y que el número de universitarios ha subido el nivel de formación de los españoles. Pero es cierto que, en ciertas disciplinas académicas, los exámenes orales han sido sustituidos por los de tipo test. Ambas fórmulas evitan el vergonzante expediente de la ortografía, pero no por ello son mejores métodos de examen, pues uno por el efecto bloqueante de los nervios y otro por el enervante, no es claro que sean los sistemas más adecuados.

Todavía me recorre un sudor frío cuando recuerdo algunos finales orales de Derecho. Sin noción alguna de oratoria forense, empezar a responder a la primera pregunta frente al catedrático, era más duro que un verano por encima de los 40º. No responder a aquella pregunta era más que una condena, así supieras recitar la Biblia por versículos.

También recuerdo una de las preguntas de un examen final tipo test en 5º de carrera; la solución era el autor de una teoría jurídica que la comparaba metafóricamente con una roca de bronce, demostrando así una supina ignorancia en Geología y otras Ciencias Naturales.

Exámenes como aquellos no demostraban un conocimiento suficiente de la asignatura ni tampoco lo contrario, pero lo importante era el título. Eso demostraba que habías pasado por la universidad, pero no que te hubieras impregnado del espíritu universitario. Esto sigue siendo así o peor, porque el mal llamado plan Bolonia no ha mejorado el resultado. Lástima que lleve el nombre de una de las universidades más antiguas y prestigiosas. Los grados se han devaluado al rango de títulos intermedios, porque ahora lo que vale es el máster. Otro día hablaremos de estos y demás, porque hoy tocaba de cómo se inflan los ‘curricula’ de los políticos.

Ciertamente, para ser cargo público electo no se requiere tener título universitario, basta con ser ciudadano. Puede uno ser ‘el Cartones’ y ni siquiera tener carnet de conducir. Pero según me cuentan, era una buena persona y, para quien lo conocía, no engañaba a nadie. Su defecto era que le gustaba el vino, pero según una copla muy popular, que habla de ser enterrado en una bodega, al que no le gusta el vino, es un animal.

