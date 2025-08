Tesoro medieval

Un momento de la representación en la iglesia de Santiago de Jumilla. / Andres Artacho

Los autos sacramentales, o misterios, fueron habituales en el territorio español desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII, aproximadamente. Unos teatros sagrados que pretendían enseñar y emocionar a una población que era mayoritariamente analfabeta. No podemos olvidar que el teatro en la época moderna, especialmente en el siglo XVII, se convertirá en la gran fiesta y acontecimiento de la sociedad; unión de diferentes clases sociales. Las fiestas de Navidad -el más antiguo de todos es el auto de los Reyes Magos-, Semana Santa, el Corpus Christi y la estival fiesta de la Asunción eran los momentos principales -que no únicos- de estas representaciones. El teatro, del que hablábamos la semana anterior, desde su comienzo con de los griegos, fue evolucionando posteriormente hasta llenar, alegóricamente, el mundo cristiano; ocupando un lugar destacado en el interior de los principales templos y catedrales, casi a modo de sagrada liturgia.

En el siglo XVIII, al amparo de las ideas ilustradas y principalmente con su prohibición en 1765, estas sacras dramatizaciones irán cayendo en el olvido. La vida licenciosa de la mayoría de actores y las nueva ideas imperantes harán que estas viejas manifestaciones no sean bien vistas por la Iglesia de entonces. Paradigmático y único es el caso extraordinario del Misterio de Elche donde se consiguió la rara permanencia ininterrumpida del auto hasta nuestros días, auto que gozó de permiso específico del papa Urbano VIII para poder continuar con su representación. No en vano, la Unesco le concedió la declaración de Patrimonio inmaterial de la Humanidad en 2001, ponderando la excelencia de tan singular representación que nos lleva directamente al teatro sacro del siglo XV. El misterio de Elche es unión y orgullo de todo el pueblo ilicitano, año tras año, desde hace siglos.

En tierras murcianas del Altiplano, en Jumilla, se alza, majestuosa y soberbia, la construcción del templo de Santiago. Una obra arquitectónica extraordinaria, gótica y renacentista principalmente, y que supuso un hito en la historia del arte del viejo reino de Murcia. Su principal nave gótica, recorrida por dragones y blasones, junto con el exquisito crucero en forma de vieira, acaso trazado por Jerónimo Quijano, forman un corpus artístico único y de gran belleza. Durante bastantes años he llevado allí a mis alumnos, he recorrido junto a ellos su interior y exterior; pero también sus altos: bóvedas, torre y otras zonas ocultas bajo su techumbre. Fue en una de estas visitas cuando me percaté de la claraboya que se abre al final de la nave central, poco antes de la cúpula.

El pasado día uno de agosto presencié, sorprendido y emocionado, la recuperación que la asociación Losao De Santiago ha hecho del auto sacramental de la Muerte, Asunción y Coronación de la Virgen en Jumilla, este año por cuarta vez. Un montaje sumamente esmerado, con texto del siglo XVI y magnífica dirección de Juan Simón. La música, cuidadísima y maravillosamente interpretada, bajo la dirección de Pedro García y María del Carmen Corredor; el órgano- recientemente restaurado- a cargo de Guillermo García; junto con la luz y todo el despliegue de actores y el propio edificio -que parecía tomar vida- han dado lugar una puesta en escena soberbia, misteriosa y sumamente valiosa para nuestra Región. Una suerte de prodigio olvidado y vuelto a la luz, una luz que alumbra con su canto de cultura y arte secular.

La disposición de los espectadores, a derecha e izquierda del pequeño pódium donde se escenifica, otorga una intimidad y complicidad grandes con el auto por parte del público. El silencio y respetuoso ambiente que llenaba el templo, donde los cantores solistas o la música polifónica se intercalaban rítmicamente con el texto y representación creando el resurgir de un teatro, principalmente renacentista, que sigue emocionado en el siglo XXI. Los momentos álgidos están marcados por el uso de esa claraboya en el cielo de la bóveda ojival, por donde la imagen de la Virgen asciende y desciende simbólicamente, ante el asombro de los apóstoles. Los que me conocen saben de mi amor por Jumilla. No en broma suelo decir que es mi pueblo adoptivo. He recorrido sus monumentos y calles a lo largo de muchos años. Allí atesoro amigos que son como familia y numerosos ex-alumnos que me han hecho darme cuenta del paso del tiempo y de la importancia de nuestras acciones dentro de éste. La otra noche volvía a ser feliz, plenamente, en el interior de ese templo, rodeado por esos hombres y mujeres cuyo empeño ha conseguido tornar en vida lo que el tiempo había engullido. Enhorabuena a los muchos involucrados en la recreación de este Misterio portentoso, enhorabuena al pueblo de Jumilla que abre, de la mejor de las maneras posibles, sus fiestas patronales en honor de la Virgen de la Asunción.