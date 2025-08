Me dan envidia mis amigos lectores. Me explico. Devoré todo tipo de literatura de ficción hasta los treinta años, más o menos. A los diez me había zampado a los clásicos griegos y romanos, y a los quince había agotado el repertorio de nuestro Siglo de Oro. Con la juventud llegaron los existencialistas, los autores del boom latinoamericano y lo más popular de la anglosfera. Pero tras sucesivas frustraciones, empecé a disfrutar de la ficción solo en películas. Y a la hora de leer, dedicando tantas horas como siempre, solo encontraba placer en el ensayo o, como se dice ahora, en la no ficción. Mi mujer, Susana, sigue leyendo novelas, y a mis amigos les encanta, para mi estupefacción, lo mejor de la poesía contemporánea. A veces acudo a ellos para que me aconsejen sobre algo reciente que merezcan la pena. Sus sugerencias suelen ser perfectas, pero es Susana la que se aprovecha de ellas. Yo sigo colgado con la historia, la geopolítica, la economía y la ciencia.

Una madre huye a la montaña con su hijo buscando redención, hasta que el niño desaparece. A partir de ahí: cazadores, periodistas, comisarías, lluvia, lobos y una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega el amor cuando todo se desmorona? Una historia que va mucho más allá del thriller: un retrato de nuestros miedos, la fragilidad de los vínculos y la voracidad de un mundo que parece devorarlo todo.

