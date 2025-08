Cambiar de bando

Lo que es normal en el sueño no es normal en la vigilia, y viceversa. Ni soñamos cosas corrientes ni vivimos situaciones disparatadas (¿o sí?). Esta mañana leí mecánicamente en el periódico el siguiente titular: «Condenado un cura a tres años de cárcel por abuso de dos menores». Evité la lectura del artículo porque me pareció una noticia normal. Después de comer, sin embargo, en el entresueño de la siesta, me vino el titular a la memoria y me sorprendió que algo tan raro se hubiera vuelto tan común. En el mundo del que yo vengo, antes de que se destapara el escándalo de la pederastia en la Iglesia, una noticia de este tipo habría resultado escandalosa. Incluso si uno la hubiera soñado, no se habría atrevido a contársela a nadie en el desayuno por miedo a parecer un perverso. En fin.

Hace poco soñé que iba al supermercado y compraba lo habitual y en el orden de siempre. Me recuerdo introduciendo debidamente los productos en el carrito. Mientras recorría los pasillos del establecimiento, iba escuchando un programa de radio en el que un médico que acababa de llegar de Gaza contaba cómo, cada día, se amontonaban a la entrada del hospital los cuerpos mutilados de decenas de niños, que uno debía de sortear para no pisarlos. Llegué a la caja y pagué con la tarjeta de crédito como siempre. Me resultó curioso, al despertar, que en el sueño no pasara nada extraño, mientras que las noticias que me llegaban de la realidad parecieran soñadas. Había ahí algo diabólico, difícil de elaborar. Todavía no lo he conseguido.

Hablando de noticias normales y anormales (en el caso de que el sintagma ‘noticia normal’ no contenga una contradicción en los términos), acabo de leer una entrevista con el consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, en la que, tras asegurar que la empresa va bien, anuncia el despido de nueve mil trabajadores.

-Es la paradoja del éxito -concluye.

Lo que no aclara es a qué llama éxito: si al hecho de que la empresa vaya bien o al de que vayan a despedir a nueve mil trabajadores. Si lo piensas a fondo, este consejero delegado parece haber salido de un sueño, o de una pesadilla. Lo normal está cambiando de bando.

Suscríbete para seguir leyendo