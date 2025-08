Nueva estación de autobuses en Murcia

El pasado 21 de julio, con ausencia total de la Sociedad Civil, con la que tantas veces se llena la boca nuestra clase política, se celebró un acto de presentación de la nueva estación de autobuses anexa a la nueva estación de ferrocarril de Murcia, con el protagonismo absoluto y exclusivo de políticos y técnicos. Lógicamente, no faltaban los medios de comunicación, sin los cuales no hubiera sido posible la difusión de la que rentabilizar políticamente el acto.

Sinceramente, tampoco nos extrañó demasiado, tras tantos intentos del Gobierno municipal por cambiar la historia en cuanto a la modernización del ferrocarril que ha supuesto el soterramiento de las vías en Murcia, cuya paternidad sólo pertenece a la Sociedad Civil, ausente en el acto, al movimiento ciudadano y a las asociaciones de vecinos que apoyaron y siguen apoyando a la Plataforma Pro-Soterramiento, en cuyo nombre me cabe el honor de ‘hablar’, cuyo acto más evidente fue las cincuenta mil personas que el 30 de septiembre de 2017 llenaron las calles de Murcia bajo el lema de «No al AVE sin soterramiento».

El acto en cuestión no es sino un eslabón más en una cadena de intentos por adjudicarse un logro que no les corresponde a quienes fueron un claro obstáculo en su consecución. Murcia estaría hoy dividida en dos por un ferrocarril en superficie, el soterramiento hasta Nonduermas no se habría culminado y Murcia tendría el AVE en superficie como lo tiene Valladolid. Por eso la Sociedad Civil molestaba en la presentación de la nueva estación de autobuses y, de ella, fue excluida por la clase gobernante; los vecinos, la ciudadanía de Murcia, sobraban.

Ha tenido que ser a través de los medios cómo llegamos a saber que Murcia va a tener una miniestación de autobuses, insuficiente a todas luces para la séptima ciudad de España, que contando con una vetusta estación de buses con 40 andenes, en San Andrés, va a pasar a tener tan sólo 18 aparcaderos en la nueva estación, por mucho que pueda gozar de un diseño innovador, salido del estudio de un arquitecto de prestigio como es Javier Peña, cuyo trabajo no ponemos en cuestión en principio.

De boca del alcalde Ballesta, que evidentemente sí estuvo en la presentación, hemos sabido que «tendrá dos plantas; la primera con todos los servicios y la segunda con 18 andenes, únicamente para recogida y descarga de pasajeros», y prosigue: «Habrá otra zona más alejada para aparcamiento de los autobuses que tengan que permanecer más tiempo». Es decir, que la nueva estación de autobuses va a ser poco menos que una zona de carga y descarga apresurada, porque no caben nada más que 18 autobuses, lo que creará una circulación apresurada de entrada y salida de autobuses a través de un acceso por la Avda. Miguel A. Blanco, que va a quedar colmatada por el tráfico de la propia estación y de aquellos autobuses que al no poder ocupar las escasas 18 dársenas por más tiempo que para carga y descarga de pasajeros, han de buscar aparcamiento en otra zona creada ex profeso en un emplazamiento no lejano, supuestamente en el propio barrio de Santiago el Mayor, con la consiguiente ocupación de espacio público, escaso y necesario para los servicios de los que carece. Y todo ello por no haber proyectado, no sabemos por qué razones, una estación de autobuses suficiente para la séptima ciudad de España, financiada por la Sociedad Murcia Alta Velocidad, de cuyos 10 millones de euros de costo, el Ayuntamiento pagará sólo el 8%. Por inverosímil que parezca este es el proyecto de cuya presentación fuimos excluidos.

No podemos entender tan ridícula previsión, por insuficiente a todas luces, y que nos la quieran vender como la culminación de un proyecto de soterramiento que fue concebido como el ejemplo de un nuevo concepto en aquel momento: la intermodalidad, que ahora resulta inviable en la práctica.

Nuestras aseveraciones pudieran ser juzgadas carentes de base y de razones técnicas que las avalen, pero no hay mejores razones que los ejemplos de otras ciudades, en este caso, las dos capitales de comunidad autónoma uniprovincial: Santander y Murcia.

Santander, según datos de 2024, tiene una población de 175.106 habitantes. Murcia, en la misma datación, tiene 474.617 habitantes, el séptimo municipio más habitado de España.

Santander cuenta con una estación de autobuses con algunas décadas de vida, construida en tres niveles y con 30 dársenas para servicio de la red pública de transporte interurbano. Independientemente de una red de tren FEVE que complementa la red de autobuses interurbanos y cuenta con su propia estación.

¿Cómo podemos admitir en Murcia una nueva estación de autobuses tan injustificable como insuficiente? De ninguna manera, la oferta que apadrina el Ayuntamiento de Murcia no es la estación de autobuses que la Murcia del siglo XXI necesita.

