¿Por qué nos gusta presumir de títulos que no tenemos?

Queremos aparentar ser más altos y más guapos de lo que realmente somos, y no decimos que tenemos los ojos azules porque no es cuestión de ponerse lentillas. Pero la realidad cuando te miras al espejo es cruel. No somos altos ni guapos, la barriga nos delata y el pelo empieza a brillar por su ausencia.

Lo que está ocurriendo con los currículums de algunos políticos y políticas es el fiel reflejo de nuestra sociedad.

Hemos primado tener una licenciatura a ser honrados, creemos que si decimos que tenemos un máster es más importante que si pones que llevas veinte años ganándote la vida de electricista o dependiente de unos grandes almacenes.

Ojalá algún político ponga en su perfil institucional: Grado en Transparencia y Máster en Rendición de cuentas. Seguramente, nos iría mucho mejor.

Nuestros padres se sentían orgullosos al vernos en la universidad, más aún, cuando te haces un currículum para presentar en alguna empresa, no solo se inflan, sino que la mayoría están llenos de experiencia o formación que no es cierta.

Todos decimos que sabemos inglés, a nivel de conversación –como si supiéramos hablar de todo-, que tenemos conocimientos en informática y ofimática, que hemos hecho cursos a borbotones, más aún, si lleva el logotipo de alguna universidad, aunque sea extranjera, mucho mejor.

Pero todos hemos participado en engordar al monstruo de la formación, desde la propia universidad, que encontró en la formación no universitaria un filón económico, a organizaciones sociales, empresariales y sindicales que en la formación hallaron una inmensa fuente de financiación.

Aún algunos recuerdan los primeros años de la UCAM, cuando aquello se convirtió en una máquina expendedora de títulos, y nadie quería quedarse atrás, lo que demuestra los valores de una sociedad que ha normalizado la mentira.

Tenemos un presidente que es incompatible con ser abogado en ejercicio y aquí no pasa nada, cuando al menos debería dar lugar a incoar un expediente por los órganos del colegio oficial de abogados, concejales en el ayuntamiento de la capital que dicen que son enfermeros pediátricos cuando no existe esa titulación, hemos visto dimitir a consejeros en Extremadura por engañar, a Comisionados presuntamente falsificando títulos, y si uno pusiera la lupa en las administraciones públicas, seguramente veríamos como la mayoría han inflado artificialmente sus estudios.

La sociedad no va a pedir responsabilidad política ante lo que está ocurriendo, pues la inmensa mayoría se ven identificados, ya que otra cosa no, pero a saber venderse no nos gana nadie.

Lo normal, en una democracia decente y en unos políticos responsables, es que el presidente de la Junta de Andalucía o el presidente del Senado, dimitieran por mentir, que los consejeros y ministros que han inflado o tergiversado sus títulos hicieran lo mismo, pero claro, no nos olvidemos de que vivimos en la cuna de los pillos, y es que la picaresca española forma parte de nuestro ADN.

Mentir en tu titulación no es una mentirijilla, como nos quieren hacer creer, es hacer trampas jugando al solitario y yo no sé ustedes, pero yo de una persona que me engaña así, no me fío de dejarle que gestione mis impuestos.

