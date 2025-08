La familia de mi padre (apodados los ‘tronchapinos’ por no sé qué evento ancestral) siempre fueron muy viscerales, con el genio a flor de piel por quítame allá esas pajas. Lo contrario que la familia de mi madre, que era un remanso de gente pacífica, que aguantó en silencio las tragedias que la vida le deparó, que no fueron pocas. Hijo muerto en la guerra de Marruecos incluida. Recuerdo ver a mi abuelo paterno en su lecho de muerte, imagen que un niño de esa edad no debería ver nunca.

¿O sí? El caso es que nunca tuve mucha relación con la familia de mi madre, por su escasa presencia, pero la de mi padre formó parte de mi escenario vital desde el primer día. Como no podía ser de otra forma, los enfrentamientos a cara de perro estaban a la orden del día, y los odios cartagineses no aflojaron nunca, solo con la inevitable muerte de los protagonistas. En cuanto pude, me distancié de aquel ambiente tóxico.

