Incongruencias del PP sobre financiación autonómica

Sin duda, la Región de Murcia, junto con la Comunidad Valenciana, es la comunidad autónoma a la que peor le encaja el actual sistema de Financiación Autonómica. No es esta una cuestión novedosa, todo lo contrario, ha sido así en todos los modelos de financiación autonómica anteriores, cuestión esta que el PP nunca explica en su discurso reduccionista en contra permanente del Gobierno de España.

Inicialmente, el criterio fundamental de reparto basado en la población ajustada -que primaba variables como la dispersión o el envejecimiento poblacional- encajó mal en una Región con una población joven y concentrada en grandes municipios. La cláusula del statu quo, por la que ninguna comunidad autónoma podía recibir, en las sucesivas reformas del sistema, menos financiación que en el anterior, ha hecho el resto.

Precisamente, la reforma de 2009, que desembocó en el sistema actual, introdujo medidas correctoras para mitigar las diferencias de financiación generadas por los sistemas anteriores, que, sin embargo, no han dado el fruto esperado. Así, el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) se creó para procurar la misma financiación por habitante ajustado a todas las CCAA y sostener los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales). No obstante, la introducción de otros fondos como el de suficiencia, en consonancia con la cláusula del statu quo, o el fondo de competitividad, con carácter temporal y ajustado a criterios como el esfuerzo fiscal, han terminado frustrando, contrariamente a lo pretendido, el objetivo de equidad del nuevo modelo en relación con nuestra Región.

Por otra parte, tampoco hay mucha duda -salvo en las concepciones nostálgicas de la España dictatorial franquista- de que el encaje de los territorios que conforman el Estado español camina hacia un modelo federal. Por tanto, orientar un nuevo Sistema de Financiación Autonómica hacia una mayor profundización de la estructura federal del Estado, tras más de cuarenta años de existencia del sistema autonómico, y siempre bajo los principios de igualdad, equidad y solidaridad, no parece ningún disparate. Salvo, insisto, para los nostálgicos de un pasado que no solo no fue mejor, sino que fue un horror.

Por eso, el denominado "acuerdo de financiación singular para Cataluña" abre una oportunidad para lo que todas las fuerzas políticas, incluido el PP, venimos pidiendo desde hace catorce años: la reforma del Sistema de Financiación Autonómica. Este acuerdo, aunque inicialmente suscrito entre el PSOE y ERC y ahora entre los gobiernos del Estado y de la Generalitat, no será exclusivo de Cataluña, sino que será extensible al resto de CCAA que quieran también adoptarlo. Por otra parte, dicho acuerdo no se va a materializar sin los trámites legislativos oportunos en el Congreso de los Diputados y, por tanto, con la intervención de todos los grupos parlamentarios, ni tampoco sin los acuerdos que puedan alcanzarse en la Conferencia Sectorial de Política Fiscal y Financiera.

En este sentido, sería más responsable, dado, además, el punto de inflexión que puede suponer la apertura del proceso de reforma a partir de septiembre, mostrar actitudes más proactivas y propositivas que anclarse en posiciones de oportunismo político y centradas en intereses meramente partidistas, como hace habitualmente el PP.

Y es que no parece lógico que mientras el Gobierno central incrementa con cifras récord, año tras año, las entregas a cuenta del SFA, el Gobierno regional le reclame, continuamente y para todo más financiación; apruebe rebajas fiscales que detraen 400 millones anuales de las arcas públicas -veinte de ellos regalados a las rentas, entre 700.000 euros y 3,5 millones por la exención del Impuesto de Patrimonio- y dilapide millones en lo que el Tribunal de Cuentas califica, en referencia a la Región de Murcia, como "mala gestión estructural en el ámbito sanitario", tal como recoge su reciente informe sobre el gasto farmacéutico hospitalario en diversas CCAA. Mala gestión estructural que, en buena parte, explica el permanente agujero presupuestario del Servicio Murciano de Salud, que en 2024 alcanzó la cifra de 800 millones.

Suscríbete para seguir leyendo