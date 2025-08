La esperanza del último verano de Pedro Sánchez

Este nuevo verano en que estamos ya plenamente inmersos se nos presenta, por desgracia, como el del desgobierno de Pedro Sánchez. El verano de las mentiras y la corrupción del PSOE. Un verano en el que seguiremos teniendo a un Gobierno acorralado por la Justicia, a un presidente cada vez más aferrado al sillón conforme crece la corrupción que le cerca. Un verano en el que debemos continuar soportando el gran escándalo de que un fiscal general del Estado que debe perseguir delitos esté a punto de sentarse en el banquillo, imputado precisamente por delinquir. Y, sin embargo, no solo no pasa absolutamente nada, sino que además le respalda públicamente el mismísimo presidente del Gobierno. Difícilmente pueden degradar más las instituciones de nuestra democracia quienes irrumpieron en el poder prometiendo regeneración y ejemplaridad.

Al menos, a los españoles en general y a los ciudadanos de la Región en particular nos queda la fundada esperanza de que sea también el último verano de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Esperanza basada en la convicción de la cercanía del cambio, en que muy pronto vamos a retomar la estabilidad que tanto necesita España. En que acabará el tiempo de los muros y los enfrentamientos, y que se abrirá paso la acción de un auténtico Gobierno, que gobierne y lo haga para todos. Un Gobierno que se centrará en las personas, que no permitirá que haya regiones de primera y de segunda, que velará por cumplimiento de las leyes en igualdad y que, en consecuencia, no haya privilegios ni impunidad para nadie.

Es la esperanza en el cambio político que necesita urgentemente España, y que llegará de la mano de Alberto Núñez Feijóo y su compromiso de devolver la decencia a la política y centrarse en lo importante: las personas. Un Feijóo que, en lo que respecta a los intereses de la Región de Murcia, se ha comprometido a presentar en sus primeros 100 días de Gobierno un Plan Nacional del Agua. Medida de gran enjundia, y crucial para una Región que sufre la amenaza constante del cierre de la infraestructura que más ha contribuido al desarrollo y la prosperidad de la Región en los últimos 48 años: el Trasvase Tajo-Segura.

Porque la Región de Murcia, gracias a las políticas de libertad del presidente Fernando López Miras, avanza, pero a pesar de Pedro Sánchez, el mayor obstáculo que ha tenido nuestra tierra en los últimos siete años. Así, en materias como la financiación autonómica, en la que somos los más castigados, la llegada de la Alta Velocidad, de la que nada sabemos en lo referente a Cartagena, o el recorte al 50% del Trasvase, que condena a muerte a nuestro campo y, por extensión, a toda la Región de Murcia. También respecto a la protección del Mar Menor, donde nunca han pasado de las palabras a los hechos. O acerca de la regeneración de la Bahía de Portmán, a la que quieren enterrar, tal y como hicieron con el proyecto del puerto del Gorguel.

Es la nefasta herencia que dejará el sanchismo en la Región de Murcia: abandono, maltrato y castigo. Por puro y duro sectarismo hacia una comunidad autónoma que comete el delito de votar mayoritariamente al PP. ¿Y cómo vienen reaccionando mientras tanto los socialistas de la Región? Aplaudiendo de manera entregada al líder, contribuyendo así a la práctica de todo el PSOE de culto al autócrata de La Moncloa. Eso, cuando no insultan. Con Conesa, con Vélez o con Lucas. Siempre han antepuesto, anteponen y antepondrán la obediencia a Sánchez a su lealtad hacia la Región.

Por todo ello, en la Región de Murcia es especialmente necesario que se produzca ese cambio político que permita que España vuelva de nuevo a funcionar. En la Región seguimos creciendo y creando empleo, generando confianza en empresas e inversores. Son los frutos de las políticas que aplicamos aquí, que son la base del proyecto que encarna Feijóo y que España necesita.

